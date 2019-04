Entre el orgullo y la gloria

Seguramente la ciudadanía de Marbella posee muchos argumentos de peso para sentirse agraviada, ninguneada y discriminada. En lo que depende de las administraciones y organismos públicos, puede decirse que casi nada es posible en Marbella. No somos dados a las teorías conspiratorias ni confabulaciones, pero da que pensar que todo lo referido a concesiones justas para la ciudad resulte extremadamente dificultoso. Nos han convertido en una ciudadanía escéptica que, por otra parte, no termina de decidirse a pasar factura en los momentos en que se debe hacer: las citas en las urnas; abundantes en las próximas semanas. Por si en la carrera de obstáculos no era suficiente con las administraciones central y autonómica, adquieren protagonismo (usando papel de fumar para sujetar apéndices anatómicos) la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Además, las intervenciones de estos organismos es fuente de rifirrafe político entre formaciones que, aún negándolo, anteponen intereses políticos a los generales de los ciudadanos. Cuánto parece gustar a la clase política los ríos revueltos. Pero no hay nada bajo el sol que resulte novedoso. En más de una ocasión hemos destacado cómo durante todo el reinado de Juan Carlos I jamás tuvo hueco en la agenda para una visita oficial. Ni en momentos delicados en los que la presencia regia habría significado al menos un gesto. Puede que temiesen los reyes salir contaminados por algún virus, temor que no existió cuando, de forma privada, el monarca visitaba en verano al «hermano» rey Fahd de Arabia Saudí. Se han cumplido 47 años desde la primera visita de los entonces Príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, a Málaga capital y a la zona costera de la provincia, incluidas Marbella y Estepona. Fue una visita de gran intensidad, pernoctando en el Hotel Málaga Palacio. Era el mes de marzo de 1972. Entre las muchas inauguraciones que realizaron estaban el Colegio Mayor Universitario de Málaga y el Paseo Marítimo de Fuengirola. El catorce de marzo, día de la visita, amaneció lloviendo, produciéndose una mejora del tiempo para la inauguración del Paseo en Fuengirola, precedida por el recibimiento por parte del Príncipe del bastón de mando del Ayuntamiento. Finalizado el acto, con la lluvia de nuevo haciendo su aparición, se trasladaron a la Ciudad Sindical de Educación y descanso, en Las Chapas. Posteriormente visitaron el puerto José Banús, que aún no había cumplido dos años desde su inauguración. Allí fueron recibidos por autoridades del mundo del turismo, incluido el promotor del puerto y del Parque de Interés Turístico Andalucía la Nueva. La siguiente etapa llevó a los Príncipes hasta Estepona, recorriendo a pie el trayecto desde la carretera hasta la entrada del Ayuntamiento, entre los vítores de los muchos esteponeros congregados en las calles. Les esperaban los miembros de las corporaciones y consejos locales del Movimiento de Estepona, Casares y Manilva. En el salón de sesiones el alcalde de Estepona les hizo entrega del escudo de la ciudad y de una reproducción de la carabela Santa María. A continuación, el Príncipe se dirigió a los esteponeros desde el balcón del ayuntamiento. Aunque el día ya se encontraba muy avanzado, todavía quedaba mucha agenda por cumplir. Marcharon al hotel don Pepe, donde se celebró un acto con asistencia de las autoridades políticas y las relacionadas con el turismo, haciendo uso de la palabra el gobernador civil, Víctor Arroyo, y el promotor José Banús. El siguiente paso fue el traslado al Casco Antiguo de Marbella, recorriendo a pie algunas de las concurridas calles, hasta llegar a la Casa Consistorial. En la Plaza de los Naranjos se encontraba formado el Batallón Infantil de Marbella y las autoridades de la ciudad, presididas por el alcalde Paco Cantos, y de Benahavís e Istán. En la planta baja del Ayuntamiento, en presencia del delegado de cultura, José Manuel Vallés, inauguraron el Museo Municipal. Subieron a la sala capitular para firmar en el libro de honor. Desde el balcón, el alcalde le entregó el «Sol de Oro» y pronunció unas elogiosas palabras dirigidas a los príncipes. Finalmente, aclamado por los muchos marbellíes que abarrotaban la plaza, Juan Carlos manifestó: «muchas gracias, Marbella, por vuestro recibimiento. La Princesa y yo estamos emocionados de veros aquí pese a la lluvia. Este sol de Andalucía, del que habla el alcalde, lo llevamos muy dentro de nuestro corazón. Gracias, otra vez, Marbella, sois orgullo de Andalucía y gloria de España». El cronista de la ciudad, Antonio Maíz Viñals, consideraría estas palabras como «un delicado recuerdo espiritual».