Ley, orden y concordancia Por ahora Desnortados, inertes, vagando por los acontecimientos a la búsqueda de un análisis interesado, Sánchez y Torra son hoy los dos personajes más incapaces de la historia en cuya coincidencia España se resiente. JOAQUÍN RAMÍREZ Domingo, 20 octubre 2019

El sabotaje independentista a Cataluña consentido y hasta auspiciado desde sus instituciones autonómicas, con gran irresponsabilidad e infinita imprudencia, reclama todas las portadas y nuestra máxima preocupación. La anunciada llegada de la sentencia del 'procés' no arrojaba dudas acerca de si habría condena o no, sólo el tipo penal aplicado al caso -rebelión o sedición- era objeto de comentario y especulación. Más allá de constatar que el fallo del Tribunal Supremo no ha contentado a casi nadie, los unos por lo poco y los otros por mucho, la irrupción de la protesta y su vistosa gravedad han puesto a España en una desgraciada situación.

Las televisiones y los vídeos espontáneos particulares retransmiten en vivo las carreras, las cargas policiales y el fuego, la huelga política. En tanto, los máximos responsables institucionales y gubernamentales han decidido poner a prueba su capacidad de persuasión poniendo voz a las alarmantes imágenes. Desde la Generalitat, Torra ha comparecido agradeciendo «el civismo y la acción de protesta pacífica de los manifestantes» o huelguistas y ha rechazado la presencia de «infiltrados en muy escaso número que pretenden ensuciar este legítimo rechazo a la acción del estado usando la violencia». Incluso en su declaración ha hecho las pausas, los gestos y el tono, suficientes para casi insinuar que esos infiltrados están enviados por un interés espurio ajeno al independentismo. Así cada cuál puede poner su imaginación a volar por las nubes de la conspiración de un enemigo verdaderamente taimado.

Pero no termina aquí el empeño en conducir lo que todos podemos ver para alterar los hechos más evidentes. El presidente del Gobierno en Funciones, invitado por todos a responder con las medidas más adecuadas desde su jefatura -como es su obligación- para poner coto al desorden, la violencia y el riesgo para la población, anunció con solemnidad que «la moderación es la auténtica fortaleza». La reclamada aplicación de la ley de Seguridad Nacional, dada la obvia situación de desorden y riesgo para los ciudadanos, no ha encontrado en Sánchez respuesta positiva alguna. Esta ley, aprobada en septiembre de 2015 por las Cortes con el voto favorable del Partido Popular, el PSOE y UPyD con el voto en contra de nacionalistas y Podemos, tiene como objeto «proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales así como contribuir a la seguridad internacional...» El objetivo es rellenar el vacío entre las leyes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las leyes referentes a los estados de alarma, excepción y sitio. Pues bien, ante el cálculo electoral de los inconvenientes que actuar y tomar decisiones pueden acarrear, se ha preferido alterar el relato, disminuir adjetivos y esperar que escampe. Chocantes especialmente han sido las palabras del ministro de Interior en Funciones -el ya polémico Marlaska-, indicando que no pasa nada, «que se puede viajar a Barcelona con total tranquilidad y que sólo se trata de algunos violentos en acciones aisladas y localizadas». Más de 210 policías heridos, más de 55 detenidos, a pesar de que sorprendentemente los primeros días no se hacían detenciones, son cifras y circunstancias que rechinan y contrastan con la «moderada» declaración de Sánchez, casi en un susurro idílico y pausado, y el empecinado aserto de normalidad de Marlaska.

Inopinadamente, Sánchez y Torra mantienen una misma mirada nebulosa hacia el horizonte de hogueras subversivas, agresiones y peligrosas acciones violentas en la esperanza más ansiada de que todo cese lenta y definitivamente porque sí para poder reconstruir lo visto y vivido minimizando lo ocurrido hasta dónde les sea posible. Desnortados, inertes, vagando por los acontecimientos a la búsqueda de un análisis interesado, son hoy los dos personajes más incapaces de la historia en cuya coincidencia España se resiente.

Si los acontecimientos van a más, como todo parece indicar, las medidas a tomar van a llegar tan tarde que costará mucho controlar la situación. Porque el absentismo político gubernamental no va a poder persistir indefinidamente por más vocación que le pongan. Algunos vinieron para vestir el cargo y campear como reyezuelos por la importancia, el brillo y el aplauso, pero hay momentos de tensión en los que hay que ganarse el respeto de una nación tomando las decisiones adecuadas con habilidad, inteligencia y también valentía. Mienten los independentistas con respecto a la historia, a las cuentas y a España. Mienten Sánchez, Ábalos y Marlaska, cuando explican lo que vemos y ocurre, los antecedentes y la realidad. Y lo peor es que la omisión y la mentira, en una situación crucial, pueden causar daños irreversibles que los españoles y la historia juzgarán irremisiblemente con seriedad y disgusto. «Váyase, señor Sánchez».