Operación Pareo Los que todavía estén pensando en apuntarse a un gimnasio para la Operación Bikini llegan tarde TXEMA MARTÍN Martes, 9 abril 2019, 00:22

A estas alturas, media España debe de estar apuntada a un gimnasio, y de todos ellos, puede que la mitad sea ese tipo de gente entre la que me reconozco que es la que paga el gimnasio para luego no ir, como si el mero hecho de estar «apuntado a un gimnasio» sea en sí mismo un acto reconstituyente, una identidad vital, la de los apuntados, que no se sabe si te pone buen cuerpo pero que elimina durante un rato el sentimiento de culpa. Alivia tanto como dar dinero a una ONG que luche por una buena causa o pagar los impuestos. Todos conocen al típico que en seis meses ha ido dos veces al gimnasio, una para apuntarse y la otra para no volver siquiera a no tener la posibilidad de volver a pisarlo. La presión es total: no contentos con las revistas «de belleza», las publicaciones masculinas bombardean los quioscos con cuerpos de escándalo y consejos sobre cómo perder en seis semanas la barriga que llevas años amasando. Hay por supuesto gente admirable que es la que sí va al gimnasio, frente a otros que consideran que son uno de los lugares más tristes del mundo. Por los demás, y saltándonos a los que cuidar su línea se las trae al pairo, los que todavía estén pensando en apuntarse a un gimnasio o a eliminar los hidratos para la operación Bikini llegan tarde y tendrán que conformarse con un trikini o con el pareo.

Nótese que no solo hablo de cuerpos más esbeltos y más recogidos, que también, sino de una cuestión que atañe a la salud; en el mundo muere ahora mismo más gente por exceso de comida que por hambre. La obesidad y el azúcar matan, y en cualquier caso los extremos no suelen ser buenos en ningún lado, ni por exceso ni por ausencia total. Pese a que pueda pensarse que es mejor convertirse en un adicto al deporte que a cualquier otra cosa, lo ideal es no depender jamás de nada más que de uno mismo. Sea como sea, hace bien el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, cuyo nombre si me permiten quizá merezca una revisión, al dar un toque a Zara, la marca española más admirada en todo el mundo, lamentando que «siga en su línea de presentar mujeres que rozan la anorexia». Ves las fotos y tienen razón. En el documental sobre Alexander McQueen estrenado el año pasado, se notaba cómo hace décadas las modelos estaban en los huesos y tenían un aspecto nada saludable. Hace tiempo se tomaron cartas en el asunto, y ahora la presión institucional y la ejercida por internet, donde no todo es malo, hace reflexionar a diseñadores y anunciantes sobre qué modelo de belleza quieren promulgar y sobre qué es aceptable durante todo el proceso, desde las guías de las tallas hasta en la publicidad. Y por terminar con otra cosa que nos incumbe: piensen si resulta adecuado tirarse dos meses cenando piña y huevo duro para luego pimplarse cañas y boquerones en el chiringuito, y acabar peor.