Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ONU, faro y altavoz

Naciones Unidas debe legitimarse frente a intolerables imposiciones para redoblar la presión contra Israel, EE UU y Rusia

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

La ONU tiene una oportunidad de reivindicarse como faro y altavoz contra las crisis en la Asamblea General que se celebra esta semana en Nueva ... York. A pesar de sus debilidades y de la política de intolerable imposición que sacude el mundo, Naciones Unidas debe aprovechar sus capacidades para legitimarse como foro negociador y de presión. En su ochenta aniversario, afronta un escenario de hostilidades sin precedentes. La creciente amenaza de Rusia, dispuesta a romper los códigos de seguridad tras la invasión de Ucrania, y la devastación provocada por el ejército israelí en Gaza son una prueba de fuego para la comunidad internacional, reunida ayer en la cumbre sobre el reconocimiento de Palestina como Estado. Esta conferencia, apadrinada por Francia y Arabia Saudí, conlleva el deber moral de solidarizarse con el sufrimiento gazatí, en un apoyo al que se han sumado 147 países. Es un respaldo diplomático en progresión que tendría que ser interpretado como algo más que declaración de intenciones, pese a que Estados Unidos le haya dado la espalda para arropar al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Es un primer paso para buscar una solución basada en la paz y la seguridad en Oriente Próximo, a la que se acaban de adherir, entre otros, Reino Unido -aliado tradicional de Israel- y Francia, el país europeo con más población judía y árabe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  2. 2

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  3. 3 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  4. 4 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo
  9. 9 Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros
  10. 10 Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ONU, faro y altavoz