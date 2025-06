El ¿olvido? del ministro

Regina Sotorrío Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dice la poeta Isabel Bono que en ciertos casos es mejor llamarle a alguien «ignorante» que «mala persona». Y este es uno de ellos. Prefiero ... pensar que lo del ministro Urtasun con Málaga ha sido un descuido por falta de información, más que un olvido intencionado y buscado. Porque todos sabemos que su relación con la ciudad no es la mejor de las posibles, que la tensión entre el responsable de Cultura y el alcalde es más que evidente a cuenta del Auditorio (De la Torre quiere y Urtasun no) y de la Casa Invisible (Urtasun quiere y De la Torre no). Y eso hace sospechar...

Pero no pensemos mal. Aceptemos que ni el Centro Cultural del 27 (el único que existe en España dedicado a esta generación), ni la revista 'Litoral' (clave en su nacimiento) fueron invitadas a la presentación en Madrid de la comisión para la celebración del Centenario de la Generación del 27 por puro desconocimiento. Puede que quienes organizaban esto no supieran que en Málaga nacieron Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa, José Moreno Villa y José María Souvirón; que aquí vivieron Vicente Aleixandre y Jorge Guillén; y que Luis Cernuda, Federico García Lorca y Dámaso Alonso se escapaban a Málaga y Torremolinos con frecuencia. Quizás nunca hayan escuchado hablar de la Imprenta Sur, fundada por la voluntad inquebrantable de Prados y Altolaguirre de difundir la enorme creatividad que les rodeaba y donde la mayoría de ellos publicaron sus primeros versos. Si así fuera, entonces, no se entiende la respuesta del Gobierno al enfado de Málaga. Hubiera sido mejor reconocerlo, disculparse y sumar de inmediato a las instituciones y ayuntamientos 'olvidados', que la reacción de su gabinete. Según Cultura, nada está cerrado aún, la puerta está abierta a quien lo desee y esto era poco más que un simple avance. Pero ni ellos se lo creen, porque ni ellos lo vendieron de esa manera. La convocatoria a medios del día anterior es reveladora: «Durante el acto, se anunciarán los comisarios de la conmemoración, así como las principales instituciones involucradas». Hasta 21 entidades fueron convocadas a Madrid para la puesta de largo de esta comisión nacional para el centenario, presidida nada menos que por dos ministros: Urtasun y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. No fue un evento simple y rutinario. Allí se encontraban «las principales instituciones involucradas». Y queda claro que ni al Centro del 27 ni a la revista 'Litoral' le concede el Gobierno esa categoría. Que en los próximos días curse una invitación, a destiempo y con desgana, para calmar los ánimos, no borra el desprecio a la 'ciudad del paraíso' de Vicente Aleixandre. Afortunadamente, como escribía estos días el gran Juan José Téllez en este periódico, «las conmemoraciones pasan y los ministros también».

