El ojopatio

VIOLETA NIEBLA Lunes, 16 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Vivir en un bloque con ojopatio es literatura. El campo te ofrece unas cosas y la ciudad otras. Ahora mismo suena por mi ventana música ... celta. Lo que podría ser el canto de un ave resulta ser la letra manida de alguna canción. Me he asomado varias veces y no he podido evitar tomar fotografías y grabar vídeos a hurtadillas de la estampa del patio de abajo. Lo he compartido en «mejores amigos» de Instagram y ha causado furor.

Llevábamos meses arrastrando un nido de palomas que criaban en un hueco del edificio. El arrullo constante de la madre y sus polluelos, ese despertador natural de las seis y pico de la mañana, ha sido sustituido por sobremesas de hombre gordo y desnudo en la terraza. Un señor que se tumba cada tarde al natural y mantiene largas conversaciones con Alexa, pidiéndole sus antojos musicales a la carta. Es lo más parecido a leerle la mente a alguien: escucharle pedir canciones — «Veinte de abril del noventa», «Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera», «Despacito, pasito a pasito, suave, suavecito» o «Alexa, pon grandes éxitos del 2000 internacional»— mientras el volumen rebota por todo el bloque como si fuese la banda sonora de nuestras vidas. Yo tengo que entregar mi novela con los cambios el lunes, y como no me puedo concentrar con semejante selección musical, he decidido transformar la energía en esta columna. Justo ahora, como si me hubiera leído el pensamiento, le ha pedido a Alexa que baje el volumen. Gracias. En paralelo, en el bloque de enfrente, se escuchan unas voces. Agudizo el oído y acierto a entender: —¡Que te vayas! ¡No vuelvas más! Un hombre desde la calle grita pidiendo una oportunidad. Desde dentro, alguien le responde que no hay más oportunidades. Son gritos como de película americana doblada: con intención, y un poquito histriónicos. Todas las cabezas de todos los balcones seguíamos la trama con atención. Desde mi ángulo tengo el privilegio —o la condena— de presenciar la escena con la voz de fondo de una canción de Efecto Mariposa, interpretada por el nudista del patio. Por suerte, el destino ha querido que la toalla naranja que cuelga del tendedero le tape justo el bajo vientre y me ahorre la estampa completa. Pared con pared a su terraza, y gracias a mi perspectiva oblicua, asisto también al lado opuesto de la vida: una chica que hace crochet rodeada de sus tres gatos, en una terraza impecable, sin un solo mueble, como si la hubiera limpiado con lejía y calma. En contraposición, el universo del hombre gordo desnudo: una bici eléctrica, una sombrilla gigante, un tendedero, plantas de plástico y una barbacoa cubierta de polvo. Literatura no solo es lo que se escribe: también lo que se escucha, lo que se adivina, lo que una preferiría no ver, y sin embargo, ve.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión