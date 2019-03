El ogro filantrópico

Octavio Paz pensaba en el macro-estado mexicano cuando reunió una serie de lúcidos ensayos bajo este título. La literatura política de Paz es todo lo contrario a la literatura al servicio de una causa, es una literatura al servicio de todas las causas, y de ninguna, por eso pone el dedo en la llaga purulenta de un país que se desangra desde su fundación. El fuerte contraste entre la monstruosa capital -con sus infiernos suburbanos- y el interior rural, pobre de solemnidad, ha marcado el devenir de su soberanía, que guste o no, no se legitima cargando las tintas contra su pasado colonial, encarnado en el Virreinato de Nueva España, sino precisamente al revés, integrando ese pasado para explicar el presente y planear el futuro. La parábola sincrética entre la Virgen de Guadalupe y Quetzacóalt, el dios de la serpiente emplumada, resolvió con audacia e imaginación el encaje entre los dioses precolombinos y el dios católico: había alguien mixto a quien adorar. Lo que no ha resuelto México es todo lo demás. La lista de su fracaso como nación es larga, y lo que más llama la atención es la miseria lacerante de sus habitantes que para sobrevivir deben buscar refugio en el vecino del norte, que además los rechaza. A esto debe añadirse la corrupción generalizada de su clase política, la violencia de todo tipo -con mayor hincapié en los crímenes y desapariciones de mujeres-, los cárteles del narcotráfico, la explotación de los indígenas, y sobre todo, la demagogia de sus dirigentes. El caso del presidente López Obrador no hace sino constatar que el tema de la conquista española es de naturaleza recurrente y se airea cuando hay otros problemas que son de difícil arreglo.

López Obrador es un hombre obcecado y de muy mal perder. Ha sido candidato en varias contiendas electorales y no ha cejado hasta hacerse con el sillón de Iturbide. Me encontraba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en abril del 2006 y recuerdo que vimos en grandes pantallas de la televisión, con quien había conectado el enorme recinto de la FIL, la forma en que él y sus partidarios tomaban el Congreso para impedir el nombramiento de Felipe Calderón que había ganado las elecciones tras un polémico recuento. Tuviera razón o no su desacato le costó a López Obrador problemas posteriores con la justicia porque había cuestionado de manera ilegal los mecanismos constitucionales. Resucitó el pasado año cuando por fin ganó las elecciones con una amplia mayoría de izquierdas con un programa populista -a todo el que discute sus opiniones lo llama 'porfirista'- y con recetas económicas desfasadas. En pocos meses se ha desteñido su aura: las minorías indígenas, que ven que no ha cumplido ninguna de sus promesas, ya le acusan de pertenecer al sistema de los gringos, la pequeña y mediana empresa se queja de la escalada de impuestos, la inflación se ha disparado..., y ahora sale con que nuestro rey debe pedir disculpas por un episodio que está sujeto a distintas, y dispares, interpretaciones y controversias. Definitivamente, López Obrador se ha convertido en el ogro filantrópico.