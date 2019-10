Ofensiva imparable Editorial Ni Estados Unidos quiere ni la Unión Europea se arriesgará a enmendarle la plana a Erdogan tras su ofensiva militar contra las milicias kurdosirias Viernes, 11 octubre 2019, 08:23

La retirada de las tropas estadounidenses del territorio de población kurda en Siria ha llevado a Turquía a reconocer oficialmente el inicio de su ofensiva contra las milicias kurdosirias que han batallado durante los últimos años contra el Estado Islámico y contra el régimen de Bashar el Asad. El Gobierno de Ankara pretende establecer una franja de 32 kilómetros de fondo y 480 de ancho entre ambos países con el argumento de acabar así con el apoyo mutuo entre el PKK que opera en Turquía y las milicias kurdosirias -las llamadas Unidades de Protección Popular-, que se habían convertido en una suerte de ejército regular en un territorio liberado. Una franja que quebraría no solo vínculos étnicos de pertenencia a una misma colectividad cultural, sino también relaciones familiares. Todo con el objetivo de una mayor seguridad para Turquía. Es evidente que la operación busca incrementar el poder y la influencia turca en la región mediante acciones que se desarrollarían a espaldas de la opinión pública internacional, ya que el acoso a los medios y la presión sobre las ONGs convertirá en una labor heroica la mera diferenciación entre los muertos combatientes y los muertos civiles. Donald Trump ha venido a aceptar el objetivo de la operación al admitir que Ankara pueda actuar «de forma suave» o «de forma muy dura», pero con la advertencia de que que si lo hace «de forma injusta» Washington reaccionará contra la economía turca. En el fondo, Trump concede a Erdogan un amplísimo margen de maniobra para perseguir su propósito. Bastaría con que ralentizase su marcha sobre territorio kurdosirio, ofreciera alguna salida para que las milicias adscritas a la FSD se desvanezcan o garantizase que la población afectada no se vea sujeta a medidas de excepción en cuanto al obligado respeto a los derechos humanos. El Gobierno de Ankara dice querer 'repoblar' con refugiados sirios esa franja de seguridad de la que se dotaría Turquía. Los mismos refugiados con los que Erdogan amenaza a la UE al anunciar que si califica de «ocupación» su operativo contra el «terrorismo kurdo» propiciará que continúen su camino hacia el corazón de Europa, acabando con el pacto suscrito con Bruselas en 2016. Turquía, miembro de la OTAN, sabe que las declaraciones humanitarias de sus socios en la Alianza no llegarán a coartar su iniciativa. Ni Estados Unidos quiere ni la Unión Europea puede enmendarle la plana a Turquía después de que haya convertido de nuevo la batalla contra los kurdos en motivo de cohesión nacional.