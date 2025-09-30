Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Tribuna

Odón de Buen

Su influencia fue enorme para que el puerto de Málaga fuera la base de las expediciones científicas marinas por el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico

Juan A. Camiñas

Exdirector del Centro Oceanográfico de Málaga. Academia Malagueña de Ciencias

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Málaga comunicó el pasado viernes 19 de septiembre la concesión por parte del Ayuntamiento allá por enero de 1936 y del procedimiento ... seguido ahora, ya en el siglo XXI, para que se pueda proceder a la entrega de la Medalla de la Ciudad y del título de Hijo Adoptivo a los descendientes de Odón de Buen, algunos de los cuales viven en España. En septiembre de 2024 recogía SUR que el Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía inauguraba su nueva sede en Málaga tras 40 años en Fuengirola. Mi impulso inicial para regresar a Málaga era un reconocimiento, compartido por instituciones locales, como el Ayuntamiento y la Academia Malagueña de Ciencias, de la ingente obra de Odón de Buen por la ciudad. También recogió la prensa la noticia de la construcción, en las instalaciones del astillero Armón (Vigo), del nuevo buque de investigación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el mayor barco científico español que lleva el nombre de Odón de Buen, y su apadrinamiento de ese buque en noviembre de 2024 en su puerto base, Cádiz, por Clementina de Buen, nieta del oceanógrafo. Parece, contemplando las noticias mencionadas, que la oceanografía está de moda en Málaga y que las nuevas generaciones de oceanógrafos y gestores científicos españoles recuerdan y siguen la senda y el espíritu que marco Odón de Buen al Instituto Español de Oceanografía y que ha estado poco reconocido u olvidado durante casi cincuenta años.

