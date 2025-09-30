El Ayuntamiento de Málaga comunicó el pasado viernes 19 de septiembre la concesión por parte del Ayuntamiento allá por enero de 1936 y del procedimiento ... seguido ahora, ya en el siglo XXI, para que se pueda proceder a la entrega de la Medalla de la Ciudad y del título de Hijo Adoptivo a los descendientes de Odón de Buen, algunos de los cuales viven en España. En septiembre de 2024 recogía SUR que el Centro Oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía inauguraba su nueva sede en Málaga tras 40 años en Fuengirola. Mi impulso inicial para regresar a Málaga era un reconocimiento, compartido por instituciones locales, como el Ayuntamiento y la Academia Malagueña de Ciencias, de la ingente obra de Odón de Buen por la ciudad. También recogió la prensa la noticia de la construcción, en las instalaciones del astillero Armón (Vigo), del nuevo buque de investigación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el mayor barco científico español que lleva el nombre de Odón de Buen, y su apadrinamiento de ese buque en noviembre de 2024 en su puerto base, Cádiz, por Clementina de Buen, nieta del oceanógrafo. Parece, contemplando las noticias mencionadas, que la oceanografía está de moda en Málaga y que las nuevas generaciones de oceanógrafos y gestores científicos españoles recuerdan y siguen la senda y el espíritu que marco Odón de Buen al Instituto Español de Oceanografía y que ha estado poco reconocido u olvidado durante casi cincuenta años.

Trataré en este artículo de ampliar la información sobre Odón de Buen y sus estancias y profunda relación con la Málaga de los albores del siglo XX, con el objetivo de que los malagueños y visitantes de la ciudad puedan entender en pleno siglo XXI las razones para que la ciudad siga manteniendo viva esa impresionante figura de la ciencia española y europea.

Nacido en Zuera (Zaragoza) en 1863, era hijo de Mariano de Buen, el sastre local y de Petra del Cos, que enviudaría con 34 años. Tras estudiar el bachiller en Zaragoza se traslada a la Universidad Central de Madrid y allí, para ayudarse en sus estudios, comenzó a dar clases particulares, siendo uno de sus alumnos Miguel Primo de Rivera, que sería dictador entre 1923 y 1930. Colaboró en el periódico 'Las Dominicales del Librepensamiento', dirigido por quien sería a la postre su suegro, Fernando Lozano. En ese periódico expuso Odón su ideario liberal darwiniano, el único que según creía era compatible con la ciencia. Fue seleccionado en 1885, con 22 años y la carrera recién acabada, para formar parte de la tripulación científica de la fragata Blanca, que tenía previsto dar la vuelta al mundo en formación de guardiamarinas, pero que, por cuestiones presupuestarias, redujo su itinerario a dos etapas: la primera por el norte de Europa, y la segunda por el Mediterráneo y el norte de África. Según relata en sus memorias, en ese viaje se forjó su vocación por la oceanografía.

Ganó la cátedra de Zoología en la Universidad de Barcelona en 1889, puesto que ocupó hasta 1911, en que se trasladó a la cátedra de la Universidad de Madrid. Durante su estancia en Barcelona fue concejal (1903) y senador por esa provincia (1907-1910). Su pasión oceanográfica y el interés para que España cuente con laboratorios de investigación marina, como comenzaban a extenderse por Europa y América, le lleva a crear en 1906 el Laboratorio Biológico Marino de Mallorca y más tarde otro en Málaga en 1911, dependiente en principio del de Baleares. Nuestro centro sería operativo en una casa alquilada en La Malagueta a partir de 1913, enviando a su hijo Rafael, también oceanógrafo, como responsable de la misma. La necesidad de una visión unitaria y de gestión de los Laboratorios de Santander, Palma de Mallorca, Málaga y le permitieron que el gobierno aprobara en abril de 1914 la creación del Instituto Español de Oceanografía nombrándole su primer Director General a la vez que mantenía su cátedra de Madrid.

Pero antes de crear el Laboratorio Oceanográfico de nuestra ciudad en el Paseo de la Farola ya había estado trabajando, con base en Melilla, por el norte de África y el mar de Alborán. Odón dejaría profunda huella en la ciudad de Málaga con las visitas y conferencias que realizó, y así, la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales lo nombra Socio de Honor en diciembre de 1910. Con su conferencia sobre Oceanografía se movilizaría la ciudad. Presentaría sus nuevas ideas científicas sobre los océanos con ocasión de su discurso de ingreso en una aclamada conferencia celebrada en la Sociedad Malagueña de Ciencias en 1911.

En diciembre de 1917, en plena Guerra Mundial, acude a Messina (Italia) a petición del Gobierno español para asistir a la inauguración del Istituto Talasográfico de esa ciudad. Durante esos días tiene lugar una de las primeras reuniones de la Comisión Internacional para la Exploración del Mar Mediterráneo. En esa reunión, Odón de Buen propone que el Laboratorio Oceanográfico de Málaga sea sede de la Subcomisión del Mediterráneo occidental de dicha Comisión Internacional. El 14 de agosto de 1920, Odón de Buen era entrevistado a dos columnas por José González García para el periódico 'El Regional de Málaga', publicando esa entrevista el 25 de ese mes en su página tres. Además de ser un personaje digno de esa entrevista, se encontraba en la ciudad en una de sus excursiones con los alumnos de la Universidad de Madrid.

El 27 de octubre de 1920 llega a Málaga el yate Giralda cedido por Alfonso XIII, a bordo del cual viene el Príncipe Alberto de Mónaco, que está realizando una campaña oceanográfica y a quien acompaña el eminente profesor Odón de Buen y otros profesores. El Príncipe recibió a las autoridades, recorrió la ciudad y visitó el Museo Oceanográfico en el Paseo de la Farola, saliendo muy complacido de su visita. Sabio y práctico en sus quehaceres Odón de Buen, republicano en su ideología, supo aunar en torno a la Oceanografía española y a sus investigaciones al rey de España y al Príncipe de Mónaco, como haría también con el dictador Primo de Rivera. Su influencia fue enorme para que el puerto de Málaga fuera la base de las expediciones científicas marinas por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Su eco en el mundo científico y oceanográfico fue de tal importancia que facilitó la celebración de la reunión en la ciudad de Málaga, de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo presidida entonces por el Príncipe Alberto I de Mónaco.

Las reuniones internacionales facilitaron que se inaugurara en abril de 1929 un Congreso Internacional de Oceanografía, durante el que se colocaba la primera piedra de la sede del futuro Centro Internacional para el Estudio del Mar, edificio hoy militar en el Paseo de la Farola. La creación del Palacio del Mar fue otro hito en la Málaga de comienzos del siglo XX. No sembró en arenales estériles, como él mismo dejó escrito, particularmente en Málaga, nuestra ciudad, donde su obra está vigente desde 1911 y en cuyo puerto se ha inaugurado el pasado 23 de octubre el nuevo edificio del más que centenario Centro Oceanográfico de Málaga que conserva su memoria y legado científico. El reconocimiento del Ayuntamiento a tan insigne figura viene a cerrar la herida de la oceanografía y la ciencia local.