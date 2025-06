Oda al patinete queer

Hace un tiempo decía, al hablar del carril bici, que los patinetes son las nuevas vespinos: a veces intuyo su presencia por detrás por el ... ruido de la velocidad y casi cierro los ojos esperando el adelantamiento, deseando que no me roce. Puedes ver de todo: desde dos muchachos con mechas y una equipación de fútbol abrazados -una imagen digna de videoclip de Rosalía- a un niño de cuatro años agarrado al palo sin casco, por supuesto, seguido de su hermano de seis que sujeta el manillar a la altura de su nariz seguido de un padre con sobrepeso y en chanclas. Los tres montados en el patinete. Una pareja de adolescentes con mochilas del instituto y uñas pintadas en colores distintos, cada uno sujetando un extremo del manillar, como si el equilibrio del patinete dependiera de la complicidad. Van hablando a gritos sobre algo importante, o eso parece, porque nadie parpadea. Una mujer con bata de estar por casa y rulos en el pelo que lleva en el patinete una bolsa de Mercadona llena hasta arriba. Sobre la bolsa va sentado un gato naranja, muy quieto, como si estuviera habituado al trayecto. Son estampas de exposición, las postales que tendrían que tener en la calle de San Agustín. Los cuadros que haría ahora mismo Picasso.

La noche del sábado en Budapest, entre 200.000 y 300.000 personas desafiaron la prohibición de Orbán y llenaron las calles de banderas arcoiris bajo el lema La libertad y el amor no pueden ser prohibidos.

Una siente orgullo de que pasen estas cosas en cualquier rincón del mundo y en el fondo desea que en su ciudad también pase algo poderosísimo. Dejando volar mi imaginación pienso en todos esos muchachos que se abrazan sin pudor con las equipaciones de los equipos salieran a la calle con la bandera LGTBIQ+ colgada al cuello aireando los colores del arcoiris en masa sería precioso una vista aérea subiendo por la Avenida de la Rosaleda con esa imagen con una marcha por el Orgullo, podría empezar allí y bajar por la Avenida de Fátima, la calle Mármoles donde ya se empezarían a unir bicicletas con timbres tuneados, carros de bebé con abanicos arcoiris, abuelas con gafas polarizadas sujetando pancartas caseras, doblarían por Armengual de la Mota, girar por delante del Corte Inglés y dirigirse hacia el Puente de Tetuán. Sería algo más que una marcha. Sería una invasión blanda. Sería el Orgullo de la gente que no suele ir al Orgullo. El de los chavales que se dan codazos en el vestuario. El de las señoras que no entienden del todo pero bajan a mirar. El de los que no tienen bandera pero tampoco miedo. En Budapest, la multitud desafió al poder. Aquí, con que desafiemos la pereza y el qué dirán, ya habremos hecho bastante. El resto es costumbre. O valentía.