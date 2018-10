OCTUBRE ROJO EN LA LIGA

Que venga alguien y nos diga el cómo y por qué la Liga está así, convulsionada y falta de la poca lógica que se le pudiera adjudicar. El Barcelona, líder por los pelos y acosado por el Espanyol y el Alavés, y el Real Madrid séptimo y con cuatro derrotas cuando aún estamos en la octava jornada. Dos entrenadores de postín (Lopetegui y Setién) con las maletas a punto, por si acaso, con otro (Leo Franco) ya en casa con vacaciones forzosas. Y, además, resultados sorprendentes en cada jornada con equipos que golean a domicilio y en la siguiente jornada pierden en casa. Y problemas en ciernes para un Barcelona que pierde para varias semanas un 70% de su eficacia (Messi), un Piqué distraído con aires ya de empresario y un desaparecido Luis Suárez; en el Madrid, no sé si por la marcha de Ronaldo o la llegada del nuevo entrenador, nadie sabe la horaque es. Todo esto y algo más, en la llamada Liga Santander que nos recuerda aquella emocionante película 'Octubre rojo', la historia de un submarino rebelde al que todos querían cazar.

Mientras, en Segunda División, la nuestra, parece que hay más normalidad. En el grupo de cabeza están los que, en principio, se vaticinaban como favoritos para el ascenso. Granada, Deportivo y Las Palmas persiguen a un Málaga líder que, de momento, cumple las expectativas; sólo un intruso, el Alcorcón se ha colado en ese grupo y, además, en la segunda plaza. Sin embargo, lo extraño o inesperado es que Cádiz, Córdoba y Tenerife anden en la cola cuando de ellos se esperaba mucho más. Hay mucho tiempo por delante, pero a nadie se le escapa el hecho de que es mejor posicionarse ahora para pasar una Navidad tranquila. Y ese recado va muy especialmente para el Málaga cuyo objetivo más inmediato debe ser no perder el liderato. Por lo que pueda venir porque de un bache a lo largo de la temporada no hay quien se libre. Así, pues, no valen más tropiezos. La resistencia numantina debe afrontarse desde el primer minuto de partidos. Y si es con un gol, mejor.