EDITORIALES

El ocaso del clan Pujol Ferrusola

La Audiencia Nacional determinará si la familia del expresidente se enriqueció por el cobro de comisiones ilegales

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Jordi Pujol, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años, se enfrenta a sus 95 años a un juicio en el ... cual la Fiscalía pide 9 años de cárcel para él por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la fortuna familiar oculta en el extranjero. La Audiencia Nacional investigará a partir de mañana si el clan Pujol Ferrusola se enriqueció gracias a la corrupción mientras el patriarca gobernaba Cataluña con holgadas mayorías absolutas. El juicio se prolongará durante varios meses y previsiblemente alcanzará a toda la familia –sus siete hijos enfrentan penas de 8 a 29 años de prisión– y una decena de empresarios.

