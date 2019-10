Objetivo contra Montero

La reprobación de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sienta un precedente en el Parlamento andaluz. Más allá de que la ministra haya gestionado mal el órdago de las comunidades autónomas, no solo la andaluza, para que librara el dinero de la financiación que les corresponde este año, la persistencia de Cs y PP de mantener la reprobación cuando ya había rectificado y anunciado un decreto para la transferencia de la deuda, solo se entiende por la crispación ante el 10N. La política andaluza se ha enfangado por lo que se juegan todos. El Parlamento andaluz fue reflejo de ello esta pasada semana y no solo por la reprobación a Montero, sobre la que se oyó decir barbaridades al portavoz de Cs, Sergio Romero. Un poco de compostura no les vendría mal a todos, especialmente a Romero. Que aprenda de la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, quien se está revelando como una de las mejores oradoras de esta legislatura. No se reprueba a las personas, sino sus políticas, dijo la sustituta de Antonio Maíllo en el Parlamento. Sorprendió, no obstante, que la parte de IU de Adelante se abstuviera, que es como decir, venga que la reprueben.

Resulta llamativo que Adelante se haya alineado varias veces con PP, Cs y Vox en contra del PSOE tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez. Ocurrió también con la votación para las comparecencias en la comisión de investigación de la Faffe (fundación para la formación en el empleo, ya extinta en 2011, sobre la que se quiere esclarecer el uso de una tarjeta por un alto cargo en clubes de alterne). Adelante apoyó la estrategia de PP y Cs de hacer comparecer a los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz en la citada comisión los días 7 y 8 de noviembre, víspera de las elecciones del 10N.

Nadie puede pensar que es una fecha inocente. El PP ya practicó la misma artimaña de juego sucio al citar a Susana Díaz para hablar de los ERE y los cursos de formación en el Senado en víspera de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Y en ese listado aparece también María Jesús Montero. La conclusión obvia es que la citan solo por ser ministra del Gobierno de Pedro Sánchez y candidata por Sevilla. Adelante se suma así a esa estrategia del PP de enfocar contra Montero: Como la insistencia de relacionarla con el déficit incumplido de la Junta en 2018. Si el actual equipo del consejero de Hacienda, Juan Bravo, reconoce que el incumplimiento se debe a la sentencia sobre la indemnización millonaria por el metro de Sevilla, que se acordó en diciembre, ¿cómo responsabilizar a Montero que dejó de ser consejera de Hacienda en junio? El PP parece acudir a la vieja maña de fustigar para quemar a la posible adversaria de Susana Díaz en el PSOE porque considera que esta le viene mejor a Juanma Moreno como rival en las futuras elecciones andaluzas.