Los obispos pasan... la diócesis permanece

«Los obispos pasan y la diócesis permanece». Esta sabia reflexión se la oía a un sacerdote benemérito cuando, en mayo de 1993, aguardábamos la ... llegada del nuevo obispo D. Antonio Dorado. Después de quince fructíferos años entre nosotros, despedimos a D. Antonio y llegó un nuevo obispo: D. Jesús Catalá. Ahora es D. Jesús quien se despide y esperamos la llegada de otro pastor: D. José Antonio Satué. Pasan los obispos, pero la diócesis permanece. Una diócesis, nuestra diócesis de Málaga, es una porción de la Iglesia de Dios, fundada sobre el sólido fundamento de los apóstoles y radicada en unas coordenadas de tiempo y espacio. La presencia del obispo, sucesor de los apóstoles, nos recuerda que somos parte de la Iglesia universal de Cristo, pastoreada por el sucesor de Pedro, hoy el papa León XIV. También podemos afirmar: «Los papas pasan y la Iglesia permanece».

En estos momentos, los cristianos de Málaga, y creo que también parte de la sociedad malagueña, concentramos nuestra mirada en la persona del obispo: en quien se va y en quien viene. Y es justo y necesario hacerlo para dar las gracias a D. Jesús Catalá por su labor pastoral entre nosotros y para dar la bienvenida a D. José Antonio Satué, «que viene en nombre del Señor». Pero nuestra mirada se haría más nítida y se ensancharía evangélicamente si la dirigiéramos no solo a la persona del obispo, sino a la realidad de nuestra diócesis de Málaga. Concentrar excesivamente la mirada sólo en la persona de uno y otro obispo puede encerrarnos en un círculo de opiniones, siempre divergentes y a veces preconcebidas o parciales, entrando así en el juego de los juicios fáciles sobre el pasado y las previsiones temerarias sobre el futuro. El mejor servicio que podemos hacer a nuestros obispos es «no mirarlos a ellos», sino ponernos «a mirar con ellos».

«Mirar con D. Jesús» los diecisiete años de su trabajo pastoral entre nosotros: los logros y las carencias, las tareas realizadas y los retos pendientes de una diócesis siempre en expansión, con una idiosincrasia que la hace única en el entorno de Andalucía y, quizás, de España. Málaga es siempre un desafío de futuro que requiere respuestas adecuadas, no solo inmediatas sino de medio y largo alcance; respuestas prudentes, pero también necesariamente arriesgadas: hoy, quedarse quieto, como espectador distraído, en cualquier ámbito de la vida, también en el religioso, es casi un suicido lento. Miremos con D. Jesús algunas demandas pastorales que reclama nuestra diócesis y que se uncen, muchas veces, a demandas sociales de la propia sociedad civil malagueña: así, la exigencia de una pastoral familiar renovada, con un acompañamiento adecuado de las parejas que se quieren casar en el Señor, reclama también una solución social a la carestía y escasez de la vivienda y unos sueldos estrechos; una apuesta por una pastoral universitaria, en una universidad en expansión, se topa con un potencial de jóvenes bien preparados que, lamentablemente, tienen a veces que emigrar en busca de trabajo digno; una atención a la adolescencia e infancia con una catequesis actualizada, denuncia la caída estrepitosa de la natalidad, en parte provocada por la falta de una política adecuada de ayuda a la familia; una atención religiosa y sanadora a nuestros mayores que, después de una vida de diligente entrega, se sienten asediados por la soledad, exige una ley de dependencia menos perezosa y una mejor oferta de residencias adecuadas. Los desafíos de la atención religiosa tienen un correlativo de atención social. La iglesia ha puesto siempre un granito de arena en la mejora de la sociedad y debe seguir aportándolo, denunciando las carencias o colaborando lealmente en las soluciones. Damos gracias, junto a D. Jesús, al cerrar este capítulo de la historia de nuestra diócesis, por los logros y las tareas pendientes señaladas. Sólo Dios, que ve en lo escondido, es buen pagador.

Y mirar «con D. José Antonio» el nuevo capítulo que abrimos: estamos invitados a hacer un camino sinodal, a caminar juntos con renovadas esperanzas porque sabemos que hay una buena siembra que viene de lejos y que, aunque a veces vivamos en tiempo de aparente sequía pastoral, nuestra diócesis goza de aguas ocultas para poder beber del propio pozo. La iglesia malacitana hunde sus raíces en la historia: hubo al menos 7 obispos desde la implantación de la fe cristiana en nuestra tierra, siendo San Patricio el primero de quien hay constancia cierta, en el tránsito del s. III al s. IV. Se reseñan también 9 obispos durante la dominación musulmana (ss. IX-XV). Málaga, fenicia y romana, fue cristiana antes que musulmana. Mons. Satué será el obispo de Málaga número 50, después de la «reconquista o incorporación de Málaga a la corona de Castilla» en 1487.

El nuevo obispo viene de una diócesis pequeña: Teruel-Albarracín. Pero no es el primero que hace este traslado. Desde esta antigua iglesia aragonesa, vino uno de los obispos más ilustres que ha tenido Málaga, y que para muchos malagueños es simplemente el nombre de una calle: Molina Lario. Don José Molina Lario y Navarro, aragonés, fue obispo de Málaga (1776-1783). Obispo ilustrado, de atrevidas propuestas de buen gobierno y resolución, nos dejó como herencia obras materiales que han enriquecido nuestra historia y patrimonio: ante la necesidad de agua en Málaga, un mal endémico, promovió, y en parte costeó, la traída de agua a Málaga mediante el Acueducto de San Telmo, quizás la primera gran obra hidráulica de nuestra provincia; promovió la vivienda digna, alentando la erradicación de las chabolas que se refugiaban en la zona deteriorada de la Alcazaba; contribuyó a mejorar los viejos caminos hacia Antequera o Vélez Málaga; restauró iglesias, entre ellas la hoy magníficamente renovada de los Santos Mártires. Dio un impulso definitivo a las obras de la catedral, en su fase barroca: bajo su pontificado se embelleció la capilla de la Encarnación, que hoy alberga el Sagrario y también su sepulcro; bajo su tutela el arquitecto Martín de Aldehuela, artífice también del puente del Tajo de Ronda, y el gran organista Julián de la Orden, nos dejaron los dos magníficos órganos gemelos de nuestra catedral... Su atención social estuvo acompañada de una dedicación pastoral intensa.

La figura pastoral del gran obispo Molina Lario podría ser un reclamo que oriente la ingente tarea pastoral que hereda su sucesor en ambas sedes. D. José Antonio está llamado a dinamizar la vida pastoral de nuestra diócesis, que se apoya en el trípode esencial de la vida espiritual: la fe, la esperanza y la caridad. El nuevo obispo, como su antecesor con su Acueducto, está invitado a regar con el «agua viva de la fe» la aparente sequedad religiosa en la que parece languidecer nuestra sociedad malagueña; está impelido, al ritmo de la armonía de los dos antiguos órganos catedralicios, a hacer sonar la concordia de la comunión en la pluralidad y riqueza de nuestra iglesia malagueña; está urgido a entonar un «himno de esperanza», a ritmo jubilar, junto a una juventud que se ha acomodado a un sonido monocorde de indiferencia, haciendo oídos sordos a una posible llamada vocacional; está reclamado a alentar una «caridad inteligente», que se abre en dos brazos: una «caridad social», en una Málaga cuya luz, a veces, deslumbra e impide ver la cruda realidad, echando un toldo sobre sus sufrimientos, justificando un crecimiento que no siempre redunda en beneficio de todos; y una «caridad pastoral» que aliente la vida de los sacerdotes, desterrando la desidia y alentando un radicalismo evangélico que anime la vida de las comunidades.

Cuando despedimos a un obispo y aguardamos a otro, no perdamos el tiempo revisando el pasado con ojos turbios por la insatisfacción o las expectativas no logradas; ni malgastemos las fuerzas escudriñando el futuro con la mirada baja del prejuicio o las expectativas puramente humanas: ¡levantemos la mirada! San Pablo nos brinda un eslogan para esta nueva etapa: Ay de mí si no evangelizare. Ésta debe ser nuestra preocupación como iglesia de Málaga; ésta ha sido la preocupación de D. Jesús y éste será el proyecto de D. José Antonio. Y no puede ser otro: seguir anunciando a Jesucristo debe ser nuestra pasión, el motor de nuestra ilusión y el motivo de nuestra comunión. Mirando primero al único Señor se purifican las miradas y se enardecen los corazones de nuestras comunidades y parroquias, de los múltiples movimientos y de la poliédrica religiosidad popular.

Un renovado entusiasmo evangelizador es la mejor paga al obispo que nos deja y la mayor ofrenda al obispo que nos llega.