Obama en Sevilla

La ciudad de Sevilla se quedó compuesta y sin POTUS (presidente de los Estados Unidos en Twitter) el verano de 2016. Barack Obama canceló entonces la parte más entretenida de su viaje relámpago a España para insuflar moral a las tropas de Rota por el asesinato de cinco policías en Dallas. Sevilla se engalanó eufórica para recibir al presidente norteamericano más carismático de los últimos tiempos. Obama, que ya conocía España de sus años estudiantiles, tenía interés en pasear por el casco histórico de la capital andaluza, por los alrededores de la Giralda, la Catedral y el Archivo de Indias y recorrer los salones mudéjares del Real Alcázar y sus patios almohades. Iría acompañado del Rey Felipe, ambos en mangas de camisa, en plan informal bajo un sol de verano que se preveía de justicia. Todo se fue al garete y Obama no llegó a pisar Sevilla en su último viaje institucional a España.

Ahora Obama es POTUS 44 y como tal su carisma no ha decrecido, sino todo lo contrario habida cuenta que quien le ha sustituido, Donald Trump, no cae tan bien en Europa como él, aunque le dobla en seguidores con el mismo acrónimo que hizo famoso en la red social. Obama, que quiso hacer de turista accidental hace tres años en Sevilla, vuelve mañana para participar en la cumbre mundial de turismo que se celebra en la capital andaluza. Sevilla parece que se va a sacar la espinita de su paso de largo hacia Rota de hace tres años. La ciudad tragó mal aquel desplante y el alcalde Espadas le escribió una carta en la que le invitaba a volver aunque ya no fuera presidente. Ahora lo hace envuelto en el mismo halo de expectación que entonces, solo que con menos detalle de su estancia. Obama, advierten de protocolo en el ayuntamiento capitalino, paseará por Sevilla de manera privada. Solo es oficial que mañana pronunciará una conferencia en el Palacio de Ferias donde se celebra la cumbre de turismo en un formato tipo coloquio moderado por el presidente de la cadena Hilton, Christopher J. Nassetta.

Con este acontecimiento, Sevilla recupera foco aguijoneada por el protagonismo de los últimos años de Málaga como ciudad de moda internacional. Quizás el mejor fruto del eje político Sevilla-Málaga es cómo ambas capitales compiten e intercambian papeles. Málaga ahora es capital de arte y Sevilla, capital de turismo. Cuando Juanma Moreno ayer en el foro de SUR dijo que algunas ciudades de la cornisa cantábrica se postulan para ser la Málaga del norte, pensé de inmediato que no había que andar tan lejos porque aquí está Sevilla con su cumbre de turismo. A ese eje Sevilla-Málaga solo le hacía falta un despacho institucional del presidente autonómico, y ese lo ha estrenado Moreno este lunes.