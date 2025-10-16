Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nunca tantos hicieron tanto para todos

Aquellos niños de la posguerra que con su trabajo forjaron el desarrollo actual, transitan por la vida en una soledad no deseada

Luis Utrilla Navarro

PRESIDENTE PROVINCIAL DE CRUZ ROJA

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Pocos periodos de nuestra historia reciente han sido tan trágicos como el trienio 1936-1939. A su término, España quedó sumida en dificultades de todo ... tipo, entre ellas las carencias alimentarias, sanitarias y educativas. La vida de los niños que nacieron en aquellos años, hasta bien entrados los años cincuenta, sobre todo los que vivían en los pueblos que configuraban nuestra geografía, tuvieron que superar innumerables dificultades. La primera de ellas fue la desnutrición. El consumo de carne o el pescado eran productos de lujo reservados para días excepcionales. Aquellos que tenían gallinas podían comer huevos, y los que contaban con vacas, cabras u ovejas podían consumir leche. Pero para la mayoría el consumo de leche se reducía a la leche en polvo procedente de la Ayuda Americana que se repartía en los colegios. Unos centros en los que la principal preocupación de los maestros era poder disponer de leña para la estufa y así superar los gélidos inviernos mesetarios, cuyas clases se impartían con los alumnos provistos de abrigos y guantes.

