Al Gobierno le importa el qué dirán tanto como la seguridad jurídica. Nada. El qué dirán de Sánchez como vividor colocador (lo de su mujer en el IE). O 'Aquarius' sí, 'Aquarius' no (y ahora me lo apunto). La seguridad jurídica porque gracias al Real Decreto Ley 2/2018 de 3 de agosto los Servicios Sociales pueden otorgar la condición de víctima a una mujer saltándose el procedimiento judicial. El novio, exnovio, marido o exmarido pasa a calificarse como agresor, saltándose la presunción de inocencia. Y, siendo un procedimiento de violencia, desaparece la custodia compartida por ley. Claro que un juez se puede equivocar, pero hay más garantías. Creo que nunca, tras la Constitución, se había modificado el Código Civil con un real decreto. Pero como decía María Dolores Pradera, estamos en la época de los nunca («nunca me había dolido tal cosa» y así). Aquí, nunca con 84 diputados se había legislado tanto por cataplines en pantalón pitillo.