Nuevos ricos

La luna roja deslumbró a medio mundo, aunque muchos tuvieron que conformarse con contemplar la imagen de una loncha de chorizo difundida por redes sociales. El efecto óptico resultaba similar, aunque la cosa perdía gracia y hasta romanticismo, un concepto que corre el riesgo de acabar reducido a un charco de almíbar o una montaña de iconos en WhatsApp como sigamos confundiendo sensiblería y emoción. El eclipse nos recuerda que no todo es lo que parece. Ahí están Albert Rivera y Pablo Casado, que podrían ser hijos de la misma madre aunque no compartan lazos, al menos de sangre. Aznar ya ha mostrado su disposición a adoptarlos para remendar este pequeño descosido de la naturaleza; ciertos líderes están condenados a hermanarse. Si por él fuera, aprenderían a dejarse bigote, hablar con acento tejano y poner los pies sobre la mesa como en aquella excéntrica escena con Bush, aunque sospecho que el expresidente habría preferido colocar otra parte de su anatomía como forma de reforzar su presencia, ahora resucitada con la victoria de Casado como un fantasma que regresa del pasado a nuestro pesar.

En Málaga, donde las resacas, también políticas, duran lo que tardamos en hincarle el diente a un espeto y una cerveza, ya tenemos pie y medio en la Feria pese a que el programa musical, idéntico cada año, tira para atrás a quienes no adoramos el flamenco edulcorado o el pop de radiofórmula. Así no sobrevienen las ganas de acercarse al Real ni en avión presidencial, el mismo que Pedro Sánchez utiliza para hacerse fotos a lo Tom Cruise y acudir al concierto de The Killers mientras Carmen Calvo justifica el gasto al considerarlo «agenda cultural». Me pregunto cómo lo habrían calificado de haberlo hecho Rajoy. Nadie gana al PSOE en eufemismos, y eso que en los últimos años nos estamos doctorando en adornar la realidad, como si cambiando el nombre a las cosas se volvieran invisibles o dolieran menos. Hay quienes llaman economía colaborativa a la precarización, esa mina de empleos esclavistas destinada a hacernos sentir nuevos ricos, incluso siendo mileuristas, a base de que un conductor explotado pero trajeado nos recoja en un coche de alta gama o de que un falso autónomo traiga nuestra comida favorita a casa bajo cuarenta grados a la sombra.

Quienes no están para ferias son Elías Bendodo y la inmensa mayoría de la cúpula provincial del PP, que apostaron por Sáenz de Santamaría y ahora tienen que forzar la sonrisa ante el paso triunfante de Casado y De la Torre. Algo similar ocurrió cuando Susana Díaz perdió el pulso contra Sánchez. Andalucía ya está pagando las consecuencias de aquella estrategia nefasta, porque probablemente en la cabeza del presidente del Gobierno no ha dejado de resonar aquello de «Pedro, cariño, no mientas». Merecemos representantes y líderes más astutos, conscientes de que una apuesta personal puede derivar en un perjuicio colectivo.