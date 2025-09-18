Los nuevos chamanes de la modernidad

Los nuevos chamanes del Occidente hacen aflorar a la superficie de las masas populares lo inexplicable que late en el subconsciente a través de la ... emoción, foco que genera la luz de una realidad ficticia que la transforman en realidad creada, posverdad que, de hecho, desconoció la verdad o, al menos, la esquivó. Esta manera de proceder forma parte del mundo de las mentiras o de las verdades a medias. Se trata de una sustitución de la razón con sus ideas, ideales y valores, por una emoción que se reproduce en una cadena de secuencias instantáneas que bloquean el razonamiento sosegado e impiden el intercambio con el otro en sociedad. Esos brujos no buscan la felicidad de sus sometidos sino la manipulación e instrumentalización de sus seguidores con falsas propuestas de un retorno al paraíso perdido. Los chamanes de verdad de las sociedades primitivas que se perpetúan, de los gabinetes sicoanalíticos, de los confesionarios, a título de ejemplo, sí buscan hacer el bien incluso asumiendo las angustias y las miserias de sus fieles pacientes. En esto profundizó con brillantez el antropólogo y filósofo Claude Lévi-Strauss (1908-2009), cuya metodología estructuralista puso seriamente en cuestión la teoría marxista de la 'superestructura' con la estructura real que es historia viva y que se genera en el inconsciente.

En 'La Celestina', atribuida a Fernando de Rojas, la bruja, chamán de la época, buscaba el bien con sus artes. Ese era objetivo de gran parte de las brujas incomprendidas, en competencia con la Inquisición, al igual que las bonanzas del confesionario, los consejos de los psiquiatras o las dudosas curas del psicoanálisis. Son ellos operarios del profundo mundo de lo desconocido, en donde se acumulan traumas y desazones. En este marco conceptual y analítico se encuentran las bases de los nuevos populismos y de una gran parte de los discursos políticos, de los predicadores televisivos (muy singular en los Estados Unidos), de los llamados 'gurús', así como del argumentario de algunas sectas o de algunos 'influencer', todos ellos con millones de seguidores.

El método es relativamente sencillo: Hurgan en el inconsciente de las personas que, en sus intercambios con otras personas, construyen lo que se suele llamar (con las máximas reservas) el 'inconsciente colectivo'. Intentan encontrar en ese inconsciente de millones de personas los deseos frustrados, las querencias no realizadas, las ansias de protagonismo, la soledad generada por unos modelos de sociedad cada vez más individualistas y de abandono, la tendencia latente a disfrutar de un 'micro poder' (personal, y social en el caso de los nacionalismos del signo que fuere), la reprimida envidia al estilo de vida de los más poderosos que se puede transformar en odio, violencia y escrache, sin ser exhaustivo. Ese caldo de cultivo en el que laboran los nuevos chamanes de la era de la Inteligencia Artificial, suele estar dotado de unos niveles mínimos de educación y de formación; alimentado por los 'fake news' que crean ambiente desorientador y perverso; nutrido por las ilusorias expectativas inmediatas de un paraíso rebosante de bonanzas para el bienestar individual porque, el que se adhiere, busca su bien propio sin mirar al 'bien común', sólo de oídas al 'interés general' que no es lo mismo.

El chamanismo político-populista aplica ese método con el asambleísmo permanente, sea a nivel nacional, local o de barrio. El objetivo cotidiano se reviste de un rancio anarquismo programático en donde cada individuo es un programa en sí mismo(esa acracia daría preferencia a nexos con un liberalismo social antes que con el 'comunismo' de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, dieciocho siglos después nació el economista Karl Marx). El gran chamán del Mayo'68 francés -fui observador presencial-, con el que se experimentó el populismo moderno (aunque el análisis es más complejo), Daniel Cohn-Bendit, se ilustró profusamente de los teóricos rusos del anarquismo; años después terminó como diputado de Los Verdes en el Parlamento Europeo.

La estructura populista la crean los chamanes manipulando lo que hay en el inconsciente de sus seguidores. Si están colocados a 'la izquierda' (terminología que va quedando caduca), la promesa de fondo, aunque no se manifieste creándose ambigüedad, es la del anarquismo considerado como 'comunismo con prisa'. Si están colocados a 'la derecha' (idem), prometen una lluvia de capitalismo nacional para cada ciudadano con cerrojos en las fronteras, lo que no podrá impedir, por razones económicas, que el español sea la lengua más hablada en Nueva York.

¿Por qué se afianza el chamanismo en Occidente? En mi modesto entender encuentro los siguientes hechos: el individualismo, el decrecimiento del poder adquisitivo ante la fuerte y constante presión de las sociedades de consumo, la realidad vivida cada día en el interior de cada hogar que ve alejarse la sociedad del bienestar, el relativismo generalizado, la mediocridad de la clase política (salvo excepciones), la ausencia de sindicatos de integración y, sobre todo, la baja calidad de la enseñanza y las carencias de educación individualen principios y valores compartidos.