Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los nuevos chamanes de la modernidad

FRANCISCO J. CARRILLO. ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

Los nuevos chamanes del Occidente hacen aflorar a la superficie de las masas populares lo inexplicable que late en el subconsciente a través de la ... emoción, foco que genera la luz de una realidad ficticia que la transforman en realidad creada, posverdad que, de hecho, desconoció la verdad o, al menos, la esquivó. Esta manera de proceder forma parte del mundo de las mentiras o de las verdades a medias. Se trata de una sustitución de la razón con sus ideas, ideales y valores, por una emoción que se reproduce en una cadena de secuencias instantáneas que bloquean el razonamiento sosegado e impiden el intercambio con el otro en sociedad. Esos brujos no buscan la felicidad de sus sometidos sino la manipulación e instrumentalización de sus seguidores con falsas propuestas de un retorno al paraíso perdido. Los chamanes de verdad de las sociedades primitivas que se perpetúan, de los gabinetes sicoanalíticos, de los confesionarios, a título de ejemplo, sí buscan hacer el bien incluso asumiendo las angustias y las miserias de sus fieles pacientes. En esto profundizó con brillantez el antropólogo y filósofo Claude Lévi-Strauss (1908-2009), cuya metodología estructuralista puso seriamente en cuestión la teoría marxista de la 'superestructura' con la estructura real que es historia viva y que se genera en el inconsciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  5. 5

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  6. 6 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  7. 7

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los nuevos chamanes de la modernidad