El nuevo hospital no entusiasma ni a De la Torre ni a Francis Salado JAVIER RECIO Málaga Domingo, 13 octubre 2019, 09:32

No sé si es para estar con la mosca detrás de la oreja, pero es muy llamativo que la ubicación del nuevo hospital no genere precisamente entusiasmo ni en el alcalde de Málaga ni en el presidente de la Diputación. O sea, que dos de las principales autoridades de la provincia han apuntado que no es el sitio más idóneo. De la Torre ya apostó de una manera decidida por ubicarlo en la zona este, ya que de esa manera podía cumplir su eterna promesa electoral e incluso argumentó que era un sitio bastante más espacioso que en el cajón donde se va a meter, que permitiría, llegado el caso, proceder a ulteriores ampliaciones. O sea, apostar de verdad por una nueva ciudad sanitaria. El primer edil se ahorraba de paso las molestias de hacer un metro en una zona donde los vecinos tampoco muestran un entusiasmo especial por este medio de transporte. Otrosí. ¿Se imaginan ustedes hacer dos obras como las del hospital y el metro que deben ser simultáneas? ¿Nadie ha pensado en eso? Los barrios afectados van a convertirse en una verdadera ratonera durante varios años.

Hay que pensar más las cosas y, lo que es más importante, decidir en función de lo que resulta mejor para la ciudad y para los ciudadanos. El presidente de la Diputación también dijo esta semana en el programa la Alameda, que presenta y dirige el director de SUR, Manuel Castillo, que no era el mejor sitio para ubicarlo. Es más, se mojó cuando aseguró que los terrenos de la feria serían idóneos para levantar allí el centro. Ya están urbanizados, están muy bien comunicados por carretera; los autobuses desde el centro, donde convergen todas las líneas de la capital, podrían llegar muy rápidos a Cortijo de Torres y encima pasa el cercanías. No parece una idea que no se deba tener en cuenta para levantar el nuevo Carlos Haya. Porque que no se engañe nadie, este no es un tercer hospital, este es el que va a sustituir, lógicamente mejorado, al actual hospital regional.

No se sabe si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se han visto presionados por la cercanía electoral para decir que el futuro centro sanitario se alzaría en el aparcamiento del Civil. Y mucho se tendrá que alzar. Más que nada para que allí puedan llegar los helicópteros sanitarios que a veces tienen que trasladar de urgencia a pacientes accidentados. De entrada, no parece un sitio que facilite el vuelo de estos aparatos, porque está rodeados de edificios altos. También resulta llamativo el silencio del gerente del SAS, el malagueño Miguel Moreno. A lo mejor tiene esa actitud porque tiene encima de su mesa informes técnicos que desaconsejan ubicarlo en el Civil. Y es que hay silencios que resultan atronadores...NO SE COMPRENDE EL MALTRATO DE RENFE AL CERCANÍAS

Tampoco se entiende muy bien por qué Renfe maltrata a los usuarios de la línea del Cercanías a la Costa del Sol. Los ciudadanos reclaman, y con razón, que el tren que parte desde Málaga hacia Fuengirola a las 23,33 horas de la noche no sea el último. No tiene mucho sentido que una zona como la Costa del Sol con numerosos locales de ocio no tenga una comunicación ferroviaria durante la madrugada, ya que sobre todo los jóvenes no pueden recurrir a la misma, que es bastante más barata de coger un taxi. También se da la circunstancia de que los viajeros del último AVE que llega a Málaga tampoco pueden utilizarlo, porque ya no hay cercanías, pese a que el viaje en el mismo está incluido en el billete del tren de alta velocidad. La vuelta desde la Costa también supone un problema, ya que desde La Nogalera parte el último cercanías a las doce y trece de la noche, con lo que la gente que sale por la zona tiene que esperar hasta el amanecer si quiere volver en tren. Un disparate. Y lo peor de todo es que se trata del cuarto tren de cercanías más rentable de España, que mueve al año 11,4 millones de viajeros y que cada ejercicio sigue creciendo. Lógicamente no tendría que haber trenes con la misma frecuencia que durante el día, pero no sería ninguna barbaridad que al menos hubiera uno cada hora. Son en estos casos cuando se retrata al Gobierno de turno, pese a que siempre tienen en la boca la apuesta por el transporte público y por la sostenibilidad. Los políticos tienen en su mano solventar este problema.