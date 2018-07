Los pisos turísticos son el nuevo archienemigo de Málaga. Antes hubo otros, como las terrazas y el incivismo generalizado por las noches. Como aquí no se soluciona nada, pues se nos acumula el trabajo. Al menos el botellón sí que se consiguió medio erradicar, aunque tampoco del todo. Para colmo, muchos chavales que vienen a celebrar las temidas despedidas de soltero se alojan de esta forma, porque es más barato y porque les permite estar todos juntos. Así que ya tenemos al demonio metido en el infierno.

Esta modalidad de alojamientos causa problemas, es cierto, pero no es la culpable de todos los males que aquejan a la ciudad. Vamos por partes. Algunas viviendas, por su ubicación y sus dimensiones (grandes) son más proclives a generar molestias al resto del vecindario. Pero igual ocurre con los estudiantes universitarios y los pisos-patera donde viven muchos grupos de trabajadores temporales, y que también lían lo suyo. La inmensa mayoría de los turistas son civilizados, y en el caso de los que no lo son, es una cuestión de orden público que debe tener una respuesta adecuada. Pero igual si son guiris borrachos que niñatos escandalosos con la 'Play' o curritos inmigrantes (de Jaén o de Rusia, me da igual) de juerga cada domingo.

Hay otro argumento recurrente en contra de las viviendas de uso turístico, y es que reducen el parque disponible para el alquiler de larga duración, lo que expulsa a residentes de su entorno y encarece los precios hasta niveles del barrio del Limonar, pero en la Carretera de Cádiz. También es cierto, en parte, porque es mucho más rentable tener a visitantes cada tres o cuatro días que a una familia todo el año.

Pero no es esta la única razón. A menudo se nos olvida que en este país ser un moroso y un okupa durante meses, cuando no años, es terriblemente fácil, y los propietarios sufren todavía una indefensión jurídica total cuando el inquilino decide vivir con la gorra. Con los viajeros temporales esto evidentemente no pasa. Cabría preguntarse, en la hipótesis de que se prohíba o se limite drásticamente esta posibilidad, cuántos de esos hogares pasaría realmente al mercado tradicional de arrendamiento; y cómo evolucionarían los precios. Lo que se crearía más bien es una gran bolsa de vivienda de segunda mano, pero en venta.

Aquí somos muy dados a buscar archienemigos, pero eliminar los pisos turísticos no es la panacea ni hará de Málaga una ciudad más habitable.