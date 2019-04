Nueva imagen

Ante una situación novedosa que puede tener consecuencias en el campo de la economía, desde la crisis hasta el Brexit, desde unos resultados electorales hasta el relevo en la cúpula de un banco, los periodistas nos solemos encontrar ante la necesidad de llamar dos veces a los economistas. Una vez para que hagan una predicción acerca de lo que puede pasar; la segunda, para que analicen lo que realmente ha sucedido y nos expliquen por qué falló esa previsión.

Posiblemente la causa de tanto tiro desviado haya que buscarla en algunos mitos y creencias que se han asentado como verdades incontestables en la ciencia económica, que nacieron al albur de un razonamiento lógico pero que raramente pasan de la teoría a la realidad.

Los padres de la ciencia económica, desde Smith hasta ahora, establecieron sus teorías a partir de un escenario que sólo existe en la teoría, el del mercado de competencia perfecta. Sucede, sin embargo, que la economía no es matemática sino una ciencia social, es decir, donde interviene el factor humano con todas sus complejidades. Además, la propia actividad económica es generadora de desigualdades que alteran ese marco hasta hacer que la teoría y la realidad discurran por caminos que muchas veces no consiguen encontrarse. El mercado perfecto de libre competencia, sencillamente, no existe. Nunca ha existido. Los comportamientos derivados a partir de considerar ese escenario como real tienen que ser permanentemente revisados con otra herramienta a la que recurren los economistas menos afectados por el mal del integrismo, la prueba empírica.

Pues bien, no hay ninguna prueba empírica que demuestre que bajar impuestos a los que más tienen contribuya a activar la economía o tenga efecto beneficioso alguno más allá del bolsillo de los directamente afectados. La teoría del derrame, que sostiene que cuando el vaso de los más ricos se colma la riqueza comienza a extenderse sobre el resto de los actores de la sociedad, nunca ha conseguido funcionar más que como coartada.

Por ello resulta ciertamente inexplicable que el Gobierno andaluz haya dado categoría de emblema de sus primeros meses de gestión a la eliminación del impuesto de sucesiones, medida de la que se benefician aquellas familias en las que cada uno de los hijos heredan un millón de euros o más. A no ser que esto forme parte de una campaña para acabar con esa imagen de una Andalucía acosada por el problema del paro, los salarios bajos y la temporalidad para dibujar la de una comunidad en la que la gran mayoría de sus habitantes estaban seriamente preocupados por los impuestos que deberán pagar cuando hereden una fortuna. Y que ahora respiran aliviados.