ROSA BELMONTE Lunes, 7 de julio 2025, 02:00

Me voy a hacer gaullista. Me refiero a cuando De Gaulle decía que Bélgica era un país inventado por los ingleses para fastidiar a los ... franceses. Mira, y a los españoles. O más que para fastidiarnos, para dejarnos en ridículo. Está el Gobierno pidiendo árnica por Europa para colocar el catalán, según pedido de sus socios chantajistas, y nos enteramos ahora de que el Instituto Cervantes perdió durante cuatro años la enseñanza del español en las instituciones de la UE. Que un centro belga mejoró en calidad la oferta presentada por el Cervantes en 2020. Hace un mes el Instituto ganó el concurso, pero eso no elimina semejante negligencia. El Centre de Langues-Allingua, dependiente de la Universidad de Lovaina, dio para el pelo al Cervantes y el Cervantes nada había dicho mientras el comisario político y viudo de la estación ha seguido en su puestazo. Ahora dice que esta es una noticia del pasado. Anda, también los audios de Ábalos y compañía.

