Los nombres de los árboles

Después de años cruzándonos por la misma acera, observando los cambios de look en temporada otoño-invierno y primavera-verano —como no me atrevía a ... preguntarle directamente—, al fin me animé a consultarle su nombre a Google. Hay que hacer una descripción física lo más depurada posible y decirle la localización. Me respondió al instante sin equivocarse y me llevó hasta él. Fue como esos dos besos tímidos cuando te presentan a alguien después de mucho tiempo queriendo conocerle: un gesto sencillo que rompe años de mutismo.

Así descubrí que mi compañero de sombra se llama Tipuana tipu —apodado 'rosal de América' por su explosión de flores doradas—, aunque en algunos lugares le llaman también higuera paraguas o simplemente tipu ('Tipuana' es su apellido botánico y 'tipu' su canción popular). De repente, pasamos de ser desconocidos a llamarnos con diminutivos y pasarnos links con canciones. Y ya envalentonada, quise hacer otro match con otra compañera que me encontraba siempre al doblar la esquina: la 'majagua', 'Hibiscus tiliaceus', otra dama de porte distinguido. Sus flores amarillas son como soles pequeñitos atados a la corteza de sus ramas. A veces la bautizan como hibisco de playa o guapa de arena, porque nació junto al mar antes de llegar a las calles de Málaga. Luego están las que engalanan las dos aceras de la calle justo al lado de la que vivo y se llenan de flores rosas y blancas en primavera. A estas me los presentarons como árbol de las orquídeas o pata de vaca. Hay uno que siempre florece antes que los demás, es un ansias. Y por último, la novia oficial de Málaga, que es la Jacaranda, a esa ya la conocía. Es mi amor más viejo. Con su hoja verde y su flor morá que se te pega la suelas pero, qué quieres que te diga, es mucho mejor que cuando se te pega un chicle. Continúa el romance —poliamoroso y estacional— con estos cuatro árboles que ahora, gracias a un par de clics, dejan de ser extraños. Se vuelven íntimos, revelando nombres —el primero, el segundo y hasta el tercero— como quien desvela su carta astral y te dice su ascendente después de años de discreción. Ahora queremos saberlo todo. Yo, todavía no le he dicho cuál es mi segundo nombre porque no quiero que salgan corriendo. La ciudad cambia si te fijas. No es lo mismo pasar por debajo que mirar. Llevo años fotografiando la huella que dejan en el suelo y en el capó de los coches. Una huella preciosa. Ahora, además de sombra, hay vínculo y cuando camino, los saludo en voz baja. A veces, también les doy las gracias.

