En nombre de Sánchez

Aquel ruido agudo que, aunque lejano, se metía por el oído y era tan molesto, era sólo la cafetera. Ya estaba listo el café. Calentó las arepas dulces y las caraotas negras refritas y las dispuso en la bandeja. Se asomó a la ventana de arriba, todo estaba tranquilo y normal, no había nuevos visitantes. La prensa se hizo eco el día anterior de la asignación de «seguridad dinámica» y era el primer día. Llegarían a las ocho y media, aún faltaba. El estreno sería para la visita a Lledoners, Sant Joan de Vilatorrada -Barcelona-, una cita importante.

Brevemente repasó, taza en mano, las fichas que le habían preparado. Allí estaba todo, datos, argumentos y hasta apelaciones a futuros horizontes de libertad carcelaria, apoyo a la autodeterminación, mayores cotas de autogobierno en su caso, de todo. Tenía que ser convincente -siempre lo era- y arrancar un principio de acuerdo, una luz que convertir en la necesaria y suficiente iluminación.

A las 15,52 horas Iglesias hacía su entrada en prisión acompañado de dos representantes de En Comú Podem, Lucía Martín y Jaume Asens. También acudieron Joan Tardá y Sergi Sabriá, de ERC. A lo largo de cuatro horas, no sólo se reunió con Oriol, también pudo reunirse con algunos presos independentistas más. No hay acuerdo, no hay acuerdos de otra índole tampoco, al menos que se sepa. Incluso se ha producido algún abandono de las posiciones previas cuando Iglesias ha sugerido que no hablaron de presupuestos y sí de economía. Todos los asistentes parecen haber aprendido una palabra que repiten por doquier: empatía, parece que han dado, repartido y recibido mucha empatía.

A resultas de la histórica visita, los independentistas han aprovechado para presionar más al Gobierno y hacer énfasis en «la necesidad de que la Fiscalía cambie de criterios», dando por hecho que Sánchez y Delgado deben descolgar el teléfono y dar «instrucciones». En nuestro país somos muy dados a afirmar que esto o aquello «es una vergüenza», sin duda muchas veces exageramos. En este caso, en esta reunión en la cárcel de Lledoners, en la que el líder de una formación política importante, socio prioritario del Presidente de 84 diputados, acude a negociar la aprobación de los Presupuestos de España con un presunto golpista acusado de rebelión y sedición, la vergüenza que sentimos es muy grande. Los presupuestos en prisión, el estado de derecho cuestionado así como la seguridad jurídica. ¿Es que acaso sugiere Podemos y su jefe Iglesias que se atempere más o menos a ojo la aplicación de la ley?

Al salir de la cárcel, Iglesias se refirió a «la inconveniencia de que en España haya presos políticos...» Ciertamente es desolador comprobar que algunos están más por hacer saltar por los aires la democracia y el sistema que por aportar o reforzar las libertades y el bienestar. Ha sido una jornada negra, otra más. Como titulaba el editorial de El Mundo: 'Una operación indigna'. Ahora ya podrán Sánchez y sus ministros desmarcarse de la infrarreunión de Pablo Iglesias, a todas luces actuó como el delegado del presidente, sólo Borrell ha parecido desautorizarlo con cierta convicción. Ganar una moción de censura con el respaldo de golpistas, independentistas, bildutarras y populistas confesos que inspiraron su ser en el desastroso chavismo que ha asolado Venezuela no tiene nombre, pero no es lo último. Arrastrar a España a abismos insondables es la responsabilidad de un político sin escrúpulos que lo apuesta todo por el poder.

Es verdad que en demasiadas ocasiones la vida real supera cualquier relato fantasioso, ningún novelista de ficción se atrevió nunca a concebir nada parecido. Sánchez va a seguir volando a conciertos de rock a Castellón en el falcon hasta el último minuto, con presupuestos y sin ellos. Casi no quedará PSOE alguno para entonces, sólo él y los suyos. Si Puigdemont reventó Convergencia y ahora hace lo propio con PdeCat con Junts per Catalunya, Pedro Sánchez no le anda a la zaga.

En nombre de Sánchez, en nombre del presidente, Iglesias -nacido para la gloria- ha vomitado encima del mínimo decoro democrático yendo a arrastrar a las Cortes Generales hasta la cárcel de Lledoners. En un sistema de libertades se paga en votos, las urnas guardan rencor y harán pagar a los indignos el precio de su intolerable desahogo, así como su profundo y evidente desprecio por la sociedad a la que un día osaron pretender representar y dirigir.