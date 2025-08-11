Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

No sin Ucrania

Occidente debe mostrar la máxima unidad contra el intento de Trump de traicionar al país invadido en su cumbre con Putin en Alaska

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

El mundo ha caído, una vez más, en el engaño de Donald Trump. Durante una larga semana, ha recibido más atención la verborrea del presidente ... de Estados Unidos que la sucesión de hechos que culminaron con su anuncio de la cumbre con Vladímir Putin. El encuentro fijado para el viernes en Alaska encierra un mensaje definitivo de desprecio a la legalidad internacional que lanzan de la mano Washington y Moscú. El mandatario republicano agasaja en su territorio a un autócrata reclamado por crímenes de guerra por el Tribunal de La Haya. Dos países que se negaron a suscribir el Tratado de Roma declaran así su voluntad de poner fin a la guerra en Ucrania mediante la capitulación de Kiev y consagran la modificación de fronteras por la fuerza.

