Déjate seducir por el corazón. Por un corazón limpio, puro y sincero como el corazón de un recién nacido. En materia de corazón somos especialmente ... sensibles. Creo que lo sabes, la asignatura del corazón es tema pendiente, siempre estamos madurando. Y esto de amar es experiencia, a veces, complicada. Algo tan íntimo nunca fue objeto de más trapicheo y manipulación. Vivimos en una sociedad de corazones fáciles con el consiguiente riesgo: hacernos daño en lo más sagrado que tenemos.

Sin apenas respeto por el corazón, propio o ajeno, hay quien cabalga entre aplicaciones móviles para salvar los saltos de las cataratas de la vida. También, quien directamente detesta y detecta que la fiesta del corazón no es apta para ellos. Lástima. Las cosas están así en estos tiempos; así hay que conocerlas y reconocerlas. Es lo mejor que podemos hacer. Siempre hay salida desde la tenacidad para tanto dolor como alberga nuestros corazones. A veces no sé cómo. Pero sí sé que es urgente encontrarla. La soledad que experimentan algunos contrasta con la compañía que otros tienen a diario; el cariño que muchos viven en el seno familiar choca frontalmente con el infierno que se vive en otros hogares; la abundancia de la que algunos hacen gala escupe a la cara, de manera impúdica, a quien no llega a final del mes. Cualquier día los contrastes se evidencian. En cualquier parte de Málaga. Descubramos y alimentemos en nuestra particular parcela la gratuidad, ternura y comprensión; la acogida, protección y sencillez. Hoy. No esperes para mañana, el corazón que late sanamente es capaz de abandonarse a lo delicioso de la vida. También en un ambiente de oración, de encuentro sosegado con el misterio. Un corazón así no teme la ventolera de las emociones y sentimientos. No sé cómo, pero es así.