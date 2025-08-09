Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Netanyahu contra el mundo

La anunciada ocupación de Ciudad de Gaza resquebraja el histórico apoyo alemán a Israel y amenaza la vida de los gazatíes y los rehenes

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

La decisión israelí de ocupar Ciudad de Gaza y forzar la enésima evacuación de sus 800.000 habitantes a campamentos en el centro del territorio, ... mediante una operación por tierra para asediar a los efectivos de Hamás que puedan permanecer en la zona, cosecha un nivel de rechazo desconocido en casi dos años de ofensiva contra la Franja. La oposición crece dentro del propio Israel, en sectores políticos y de la sociedad civil -con un papel destacado de las familias que temen por los rehenes aún en manos de los islamistas- y en un ejército exhausto que enfrenta esta nueva huida hacia adelante de Benjamín Netanyahu y sus ministros más ultras. Resulta muy difícil conciliar la toma, aunque de momento se presente como parcial, de un territorio casi destruido y con 2 millones de civiles sometidos a la más absoluta privación de derechos básicos, con las palabras de un primer ministro que dice perseguir «el fin de la guerra». Hasta el punto de que Alemania, firme aliado histórico de Israel, suspende la exportación de armas «que puedan usarse en Gaza». Para el canciller Merz, no se comprende cómo «medidas más severas» que las desplegadas durante estos largos meses van a conseguir ahora desarmar a Hamás, recuperar a los cautivos, el control de la seguridad y la imposición de una administración civil sin representación palestina. Berlín, segundo suministrador de armamento a los israelíes -submarinos y lanchas lanzamisiles- después de Estados Unidos, aparca el peso de la culpa por el nazismo y debería ejercer un efecto tractor como primera potencia europea. Aunque no de momento, a juzgar por las advertencias de rutina emitidas por la UE y otros países miembros, atenazados por la incapacidad de acordar verdaderas medidas de presión. Menos aún en EE UU, donde Donald Trump mantiene un silencio cómplice cuando es consciente de que solo los periodos de tregua permitieron devolver a casa a algunos secuestrados. La inquietud por cómo prevé acometer Netanyahu la asistencia humanitaria a los civiles, expuestos a morir de hambre entre continuos ataques, redobla las demandas de las agencias de la ONU para que Israel les permita salvar vidas. Si el país ocupante se desentiende del previsible empeoramiento de las condiciones en las que sobreviven los gazatíes, la indignación entre los ciudadanos del mundo llamará a la puerta de los gobiernos. Quizá ya será tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  2. 2 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  3. 3 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  4. 4 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  5. 5 Herido muy grave un trabajador en Málaga tras caerle encima un torito elevador con 3.000 kilos
  6. 6

    Cambios en el Parque del Oeste de Málaga: así es la remodelación que planea el Ayuntamiento
  7. 7 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  8. 8

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10 Siete cosas que no hay que perderse durante este verano en una visita a la Sierra Norte de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Netanyahu contra el mundo