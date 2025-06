Necesitamos un plan

¿Cuántos metros cuadrados tiene la dignidad? ¿Es una magnitud cuantitativa y absoluta, o es cualitativa? La pregunta no es baladí porque, en las últimas ... semanas, el problema de la imposibilidad que tienen los malagueños para acceder a una vivienda digna se ha reducido a un pueril debate sobre que el tamaño es lo que importa.

Durante muchos años, las dimensiones de las viviendas de protección oficial estuvieron condicionadas por una normativa inspirada en el concepto de familia franquista bajo el que se había desarrollado. Concepto que no contemplaba más que un solo tipo compuesto de padre, madre y más o menos hijos. Pero hoy, la realidad es que, en España como en el resto de Europa, los modelos y tamaños de familias han cambiado al igual que nuestra relación con las viviendas. Nuestros hijos no quieren acceder a su primera vivienda para formar una familia, sino para independizarse de sus padres. No acceden a esa vivienda pensando en que será para toda su vida. Sus familias no siempre crecen, también menguan como consecuencia de una separación u otra causa. Y la renta disponible no solo varía al alza. La pasada crisis nos demostró que podía decrecer. Por eso, cuando desde un ayuntamiento como el de Málaga se toma lo que podría ser una propuesta interesante, construir viviendas en alquiler de pocos metros cuadrados, y se vincula únicamente al alojamiento de jóvenes y por no más de 7 años (límite que no encuentra otra explicación que el carácter bíblico del dígito, más positivo que 6,66, que recordaría al Maligno), la propuesta deriva en ocurrencia y reclama la urgente elaboración de un plan que realmente se enfrente a un problema que ya no es solo de las capas sociales más necesitadas, sino de la inmensa mayoría de la población.

Un plan que responda a la pregunta de qué alternativa ofreceremos cuando, pasados 7 años, la renta del ciudadano no ha mejorado y no puede acceder a otra vivienda, o su familia ha aumentado al mismo ritmo que sus dificultades económicas. Un plan que dé respuesta al problema de un padre, o madre, que se han separado y con ello se encuentra en una situación de precariedad económica. ¿Dejamos de atender su problema porque han cumplido 35 años? La política de vivienda debe ser más global y, sobre todo, social. Por eso, cuando planteamos la cacareada colaboración público-privada en la construcción de estas casas, esta no puede limitarse a sacar a concurso los solares para su desarrollo y gestión por el operador privado. Sobre un suelo público y con una finalidad social, los posibles convenios deben hacerse con la garantía de que se priorice el acceso de los colectivos más necesitados. De lo contrario, es muy probable que quienes accedan a estas viviendas hechas sobre el suelo de todos no sean quienes más lo necesiten, sino quienes más solvencia presenten a los promotores. Y como iniciativa con carácter social, concentrar viviendas de un solo tamaño y destinadas a un único grupo social, empobrece la ciudad al restarle diversidad. Se trata de dotarse de un plan que siga los mismos estudios y recomendaciones del Observatorio de Medioambiente Urbano de la ciudad.

En Málaga podemos estar de enhorabuena. Ha hecho falta que pasasen 30 años desde el primer Plan Estratégico para reconocer que tenemos un problema de vivienda. 20 años son nada, y 30, solo un poco más. 10 años para entender que las propuestas de alojamiento más pequeños destinados a responder a demandas muy específicas, y por las que crucificaron a la ministra María Antonia Trujillo, no eran ninguna tontería. Y otros pocos para reconocer que la dificultad para acceder a una vivienda en Málaga y toda su conurbación no se debe a la falta de estudios de nuestros hijos, como defendía el alcalde hasta hace poco. Que pueden tener una carrera universitaria, dos masters y hablar tres idiomas, y eso no les garantiza que puedan vivir solos dignamente. Que, en el Parque Tecnológico, los ingenieros que llegan atraídos por sus ofertas de trabajo encuentran problemas para encontrar casa. Y que no podemos mandarlos a vivir a otros municipios porque el problema es similar, las carreteras comarcales no son siempre las adecuadas y el transporte interurbano, deficiente. Hoy, parece que ya se ha entendido la magnitud del problema. Ahora queda superar las meras ocurrencias puntuales con plan global y ambicioso que aborde su solución y ponerse manos a la obra.