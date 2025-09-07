Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tribuna

Todos necesitamos un momento Harford

José M. Domínguez Martínez

CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Hace poco, nos enterábamos de que debemos las valiosas contribuciones del mundialmente conocido como «el economista camuflado», Tim Harford, autor de varios best sellers y ... uno de los columnistas estelares del diario Financial Times (FT), a una carta que recibió al término de su primer año en la universidad. Según él mismo relata, en ese momento, estaba decidido a abandonar el estudio de la Economía, para decantarse por otras materias, cuando le llegó una misiva manuscrita de su tutor de aquella disciplina, en la que este valoraba altamente los resultados obtenidos por su pupilo y le animaba a proseguir su trayectoria en dicho campo del conocimiento. Después de recibirla, Harford reconsideró sus planes y prosiguió su ruta económica, que ha resultado tan positiva para él como para los adeptos al buen análisis económico. Indudablemente, aquella decisión, a pesar de su impacto favorable, también tuvo, de manera inevitable, un coste de oportunidad, representado por lo que, por su opción de dedicación, ha dejado potencialmente de aportar en otras facetas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Todos necesitamos un momento Harford