Todos necesitamos un momento Harford

Hace poco, nos enterábamos de que debemos las valiosas contribuciones del mundialmente conocido como «el economista camuflado», Tim Harford, autor de varios best sellers y ... uno de los columnistas estelares del diario Financial Times (FT), a una carta que recibió al término de su primer año en la universidad. Según él mismo relata, en ese momento, estaba decidido a abandonar el estudio de la Economía, para decantarse por otras materias, cuando le llegó una misiva manuscrita de su tutor de aquella disciplina, en la que este valoraba altamente los resultados obtenidos por su pupilo y le animaba a proseguir su trayectoria en dicho campo del conocimiento. Después de recibirla, Harford reconsideró sus planes y prosiguió su ruta económica, que ha resultado tan positiva para él como para los adeptos al buen análisis económico. Indudablemente, aquella decisión, a pesar de su impacto favorable, también tuvo, de manera inevitable, un coste de oportunidad, representado por lo que, por su opción de dedicación, ha dejado potencialmente de aportar en otras facetas.

En el mismo artículo donde narra su experiencia, titulado 'Cómo una palabra amable en el momento adecuado puede cambiarlo todo' (FT, 24-7-2025), Harford hace referencia a una investigación en la que se analiza estadísticamente el impacto de una acción similar a la que le afectó personalmente, pero a una escala mucho mayor. Se trata de un amplio estudio, realizado en una universidad de Texas, por Olivia Edwards y Jonathan Meer (NBER, abril de 2025). Estos investigadores observan que el impacto general de un correo electrónico de motivación enviado a los alumnos con mejores resultados en un curso de Principios de Microeconomía fue modesto. Quienes recibieron el correo electrónico se mostraron más propensos a matricularse en Microeconomía Intermedia, pero los efectos a largo plazo, como el cambio a la carrera de Economía o la elección de esta como asignatura secundaria, fueron limitados. Y apuntan que es posible que los estudiantes con un alto rendimiento sean menos propensos a cambiar de especialización precisamente porque obtienen buenos resultados en otras parcelas.

Existe una abundante literatura económica centrada en el análisis de los factores determinantes de las decisiones académicas de los estudiantes. La elección de la carrera universitaria influye directamente en su potencial de ingresos futuros y en sus oportunidades profesionales. Sin embargo, la mayoría de los nuevos estudiantes suelen desconocer las opciones disponibles y los resultados que estas pueden ofrecer, y se ven movidos en sus decisiones por distintos factores de influencia. Aunque los orientadores universitarios tienen un impacto sustancial en las decisiones de los estudiantes con respecto a sus especialidades e itinerarios educativos en general, el impacto de los profesores en las decisiones académicas es menos claro. Según Edwards y Meer, esto sugiere que, si bien los profesores pueden ser importantes motivadores, su influjo puede variar en función del contexto y de la población estudiantil específica.

No obstante, comunicaciones del tipo descrito por Harford -la palabra precisa en el momento apropiado- pueden tener una gran trascendencia en el recorrido profesional de cualquier persona cuyo devenir no venga marcado por otras circunstancias determinantes. No sólo para proporcionar una guía o un estímulo para tomar un camino concreto, sino también como refrendo de la utilidad de una actividad realizada y refuerzo anímico para continuar en el empeño. No hay mayor incentivo para alguien dedicado a la docencia que recibir el testimonio, una vez liberado del corsé de las calificaciones, de un estudiante que proclama que su ayuda le fue valiosa para avanzar en el conocimiento o que encontró en aquella una fuente de inspiración.

Como profesor, reconozco que algunos episodios ocasionales de esta naturaleza han sido un aporte fundamental para perseverar y proseguir una dilatada trayectoria formativa, iniciada, en mi caso, hace 44 años. Como alumno, guardo recuerdos imborrables, ligados a una gratitud inextinguible, de representantes de una, a veces incomprendida, profesión como es la docente, desde la joven aprendiza de maestra que me enseñó a leer hasta quienes me guiaron en avanzados proyectos de investigación, pasando por eximios profesores en las etapas de enseñanza primaria y secundaria. A muy pocos de ellos tuve la oportunidad de transmitirle personalmente el aprecio de su labor. Pero, a estas alturas, después de tantos años, siguen estando presentes en mi pensamiento como referentes vitalicios, acreedores de un profundo agradecimiento por sus valiosas enseñanzas y sus alentadoras palabras.