Conducía el lunes pasado por las calles del Limonar un poco antes de las ocho de la mañana, con el Google Maps encendido porque no ... me sé los recorridos ni las bajadas al mar. Ese barrio, para mí, es un laberinto multicursal, con calles que nunca terminan y fachadas que parecen juzgarte por llevar el coche sin lavar.

En una de esas intersecciones caprichosas, donde no sabes si los coches vienen de la izquierda, de la derecha o de un universo paralelo, bajé la vista al móvil para comprobar si ya tocaba girar. En ese segundo de descuido levanté la mirada y pisé el freno justo a tiempo para no empotrarme contra un coche de la policía local. Dentro había dos agentes, con esa expresión que dice que, pase lo que pase, la culpa será tuya. Yo ya estaba dispuesta a bajar la cabeza y reconocerlo todo. Como cuando en 'Los Goonies' le dicen a Gordi que cuente toda la verdad.

Salieron del coche, me hicieron un gesto para que estacionara y me pidieron el permiso de conducir y la identificación. Él estaba muy enfadado. Ella también. No paraban de repetir que podía haber matado a alguien, que a dónde iba con tanta prisa. Y entonces lo dije, sin calcular el nivel de surrealismo: que iba a llevarle el desayuno a mi novia, que estaba haciendo una performance en el mar, que iba a quedarse todo el día metida en el agua desde que salía el sol hasta que se pusiera. Ahí creo que empecé a caerles un poco mejor.

Mientras ellos seguían hablando, yo disimulaba buscando mi cartera, sabiendo perfectamente que me la había dejado en casa. Abría y cerraba la guantera con un teatro inútil, como si en cualquier momento fuera a aparecer entre las llaves y un paquete de chicles. Al final tuve que rendirme, sacar el móvil y buscar mi DNI escaneado en el correo, y abrir la app de la DGT para enseñarles el carnet digital, intentando que no se notara el temblor en la pantalla.

Cuando me dijeron que me iban a denunciar, mi barbilla tuvo una reacción extraña, como si llevara dentro un bebé hiperactivo dando pataditas. Un espasmo mínimo, luego otro, imposible de controlar. Al segundo movimiento involuntario, me volví a poner las gafas de sol que me había quitado al principio para mirarlos a los ojos y demostrar sinceridad. Ya no quería que vieran nada más.

Con la protección de sol ocular, mis ojos se sintieron libres para segregar lágrimas. De fondo seguía el discurso sobre las muertes que podría haber provocado —pese a mis, según yo, buenísimos reflejos y mi impecable historial en tráfico— y aproveché el momento para desahogarme con esos dos desconocidos y soltar todo el estrés acumulado. Al final, el policía hombre me dio un abrazo antes de que me subiera al coche, y la policía mujer paró el tráfico para que pudiera dar marcha atrás tranquila. Luego me ofreció un kleenex, con la delicadeza de quien sabe que no está en su manual de procedimientos. Esa multa me vino mejor que un masaje en los baños árabes o una sesión de terapia.