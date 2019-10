Mujer audaz

Cuando la mujer no era merecedora de derecho alguno en la sociedad española, en un pueblo de la Serranía tenía mucho más que voz hace más de dos siglos: poseía una personalidad arrolladora que llegó a expandirse por todos los rincones de Andalucía. «No lo mates, cásalo con una montejaqueña», era el dicho popular que, en contra de lo que pudiera parecer, recogía el elogio que merecía la valentía de la mujer de Montejaque, que este fin de semana celebra la décima edición de la Batalla de la Puente, famosa porque unos cuantos serranos de varias localidades expulsaron a los franceses de la zona que toma el nombre de la afamada refriega, con las guerrilleras cobrando un protagonismo capital gracias a su arrojo, en una derrota tan sonada por parte del invasor que se estudia en los libros de historia.

Cuando el sufragio femenino ni se esperaba ni se intuía (hasta el 19 de noviembre de 1933 no acudieron por primera vez las mujeres españolas a votar en unas elecciones legislativas) en Montejaque la mujer era valerosa y animosa en esos tiempos de 1810, audacia y osadía la caracterizaban, narran las crónicas que han llegado hasta nuestros días y que se han recuperado para deleite de paisanos y visitantes. Entonces, en ese lugar mágico escarpado entre montañas, con la tranquilidad como seña de identidad y el buen comer como excusa para visitarlo, la mujer llevaba la voz de mando, tanto en el hogar como en el campo, de sol a sol, cuidaba a sus hijos y sacaba adelante su casa. No es que el hombre no tuviera poder, que en aquella época era inimaginable lo contrario, sino que la mujer se hacía escuchar por su infatigable labor y su afán por poder con todo.

En esa recreación que desde hace diez años convierte a Montejaque en un símbolo de libertad, con la mujer por bandera enarbolando la lucha por la tierra y por la familia como en pocos sitios, el pueblo entero participa con gusto y disfruta al máximo de una fiesta que aglutina todos los valores que se pusieron de manifiesto ante la invasión francesa (son ya muchos los municipios que han recuperado hazañas para poner de manifiesto lo ocurrido en esos convulsos años). En esta edición tan especial se quiere potenciar el papel de la mujer en este teatro callejero que torna en escena continua durante 48 horas ininterrumpidas, recuperando los ropajes de la época y las armas que se utilizaban, con un decorado que recuerda a esos pueblos que tan bien plasmó Berlanga en muchas de sus películas, aunque dataran de un siglo después. Merece la pena recrearse en aquella época...