Muchas veces me pregunté por qué el dentista nos quitaba la muela del juicio con tanta tranquilidad. Mi ignorancia hacía que me inquietara que con aquella pieza dental se llevaran mi capacidad de discernir. Luego supe que la evolución física del hombre ha ido modificando la utilidad de algunos de los elementos con los que venimos a este mundo. Al no tener que alimentarnos a dentelladas, esas muelas, llamadas así por su tardía aparición, se han vuelto un estorbo. Lo mismo ha pasado con los pies; hemos asfaltado la vida y ya no andamos descalzos. La industria del calzado nos ha liberado embutiéndonos en cómodas zapatillas. De los ojos mejor no hablar, que vamos dejándolos pegados a las pantallas, a los contrastes de la luz digital adquiriendo miopía porque ya no miramos al horizonte ni levantamos la cabeza para mirar lo que nos rodea. El dedo pulgar ha adquirido una agilidad insospechada, cuando estaba destinado a ser el vago de la cuadrilla. Los jóvenes lo deslizan por el teclado en una imparable producción de palabras. La enumeración de lo constatable podría seguir, pero la evidencia nunca ha sido demasiado atractiva; hay mutaciones importantes de las que no parecemos hacernos cargo.

El ciudadano de hoy no es en absoluto consciente de su mediocridad cultural ni de la manera en que nos van extirpando la rebeldía y por ende la capacidad de elección. ¿Cómo serlo en un foro de permanente información? Las campañas electorales o en este caso las precampañas arrojan una silenciosa información sobre la manipulación a la que estamos sometidos. Me asusta que la política tenga ahora maneras futbolísticas. He protestado por la prepotencia de los fichajes millonarios y ahora los partidos nos anuncian cada día los nuevos fichajes para el Parlamento. Para dedicarse a la política, al parecer, no se necesita un perfil concreto. Lo mismo vale un torero, que un entrenador de baloncesto o una bailarina. Como las muelas del juicio para comer, tampoco para gestionar o legislar parece hacer falta formación alguna. Ya no hay dentelladas y además se contrata a un asesor. No sé qué demonios hemos hecho educando a los hijos como lo hemos hecho, responsabilizándonos de su necesidad de hablar idiomas, formarse a costa de no tener vacaciones.

Ignoro, como lo ignora la demoscopia, si la perplejidad de los votantes será un elemento en contra o a favor, pero lo que está claro es que se ganan a pulso el descrédito general y lo hacen ellos solitos. Luego dirán que los medios de comunicación o los poderes fácticos. Ellos solitos con sus gabinetes de comunicación y sus comunicados malintencionados. Por cierto, en España se calcula que hay alrededor de tres millones de autónomos que suelen votar y no pueden tener baja paternal ni de una ni de dos semanas, maternal ni hablamos, vacaciones, paga extra, días moscosos...