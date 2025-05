'¿Qué motosierra?'

ROSA BELMONTE Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Gobierno dará 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años. ¿Por qué no a mayores de 65? Los científicos dicen que ... pronto envejecer ya no será un sinónimo de deterioro. De momento, envejecer supone más gasto. Las gafas se pagan sin importar el nivel de renta. Por otro lado, están los abonos gratuitos de Renfe. Las gratuidades son herramientas para garantizar el acceso a beneficios básicos por parte de todos los individuos. Busca promover la igualdad de condiciones y la redistribución de la riqueza. Se puede dudar de la intención política y de la sostenibilidad. Y del apoltronamiento de quien recibe servicios de manera gratuita. Como cuando se regalaron los periódicos. Luego convence al lector de que tiene que pagar. El PP votó el decreto ómnibus cuando se quedó en minibús. Sí estaba a favor de la revalorización de las pensiones o de los abonos del transporte público. Si alguien teme una motosierra no es el PP quien la lleva.

