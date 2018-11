Mortadelo Villarejo

Nuestra democracia es un edificio de palabras y silencios. De compromisos y confianzas mutuas, donde la información relevante de nuestra sociedad debe ayudar más a construir el bien común, en pos de la defensa de los derechos y libertades públicas de todos los individuos, que a empozoñar y destruir nuestra convivencia. La inteligencia del Estado debe estar siempre al servicio de los ciudadanos, y no asemejarse a la T.I.A. del genial Ibáñez.

La actualidad de forma periódica nos trae el mal olor de la información tóxica que procede de las grabaciones que se van conociendo con cuentagotas realizadas por el excomisario Villarejo a multitud de personajes públicos relevantes del panorama español. Figura estelar de las cloacas de la inteligencia nacional, se atrevió a afirmar en una comida ante varios cargos policiales: «Yo puedo con el Estado» . No le ha importado enfrentarse al CNI; tampoco desafiar a la Corona, participar en multitud de operaciones de todo tipo con repercusiones muy relevantes como en el caso de Ignacio González. Recientemente puso en el ojo del huracán a la actual ministra de Justicia, que aunque no dimitió como hubiese ocurrido en cualquier otro país democrático, sí que la ha neutralizado en su acción política, pasando a un papel muy secundario en el Ejecutivo de Sánchez. Esta semana le ha tocado a María Dolores de Cospedal, que está viviendo sus últimos días en la política antes de que dimita casi con toda seguridad la semana que viene, tras conocerse que el oscuro Mortadelo le facilitó información sobre su adversario de formación política Javier Arenas. Una información que daña de forma considerable a la nueva política desplegada por Pablo Casado, que no tendrá otra opción para seguir como líder que romper de forma definitiva con los históricos de su formación.

Sabemos que está echándole un pulso a muchos políticos, instituciones y periodistas que previamente lo protegían por conocer la relevancia de los secretos que guarda. Ahora están aterrorizados por ser posibles objetivos de su política de linchamiento personal a través de sus interesadas filtraciones. Algunos periodistas que se apuntaron éxitos informativos, hemos sabido que eran únicamente voceros de los secretos que les facilitaba el excomisario. En su trayectoria ha servido a 'Super' de los diferentes partidos políticos que han gobernado, le han acompañado 'Filemones', científicos de la altura del profesor Bacterio, e incluso ha tenido a sus particulares secretarias 'Ofelias', según él mismo ha desvelado. España es demasiado seria como para cobijar a personajes de este pelaje. Las cloacas en nuestro Estado deben acabar mal porque si no, nunca acabarán. Una democracia es madura y fuerte cuando los secretos que atesora nunca pueden oscurecer su realidad.