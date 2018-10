Morirse de ganas El suicidio se puede prevenir, no basta con poner vallas en los puentes TXEMA MARTÍN Viernes, 19 octubre 2018, 07:49

Cada 48 horas alguien infeliz se quita la vida en Málaga por propia voluntad: las ganas de morirse matan a un número de personas tres veces superior al del tráfico y por supuesto muchísimo más alto los homicidios. En todo el planeta la tasa de suicidio está soportando niveles de alarma. 800.000 personas en todo el mundo tiran por esta vía, muchos de ellos tienen entre 15 y 29 años y la inmensa mayoría lo hace en países desarrollados donde se supone que tenemos el bienestar al alcance de la mano; otras veces nos damos cuenta de que las cosas que creemos que dan felicidad en realidad no nos la dan. Que la gente que vive en los países pobres, esos lugares que desde aquí dan pena, pueden ser bastante más felices que nosotros con bastante menos. Algo debemos de estar haciendo mal.

El Gobierno está comenzando a sensibilizarse con la causa de varias maneras, para empezar se están dando cuenta de que tenemos un problema. A falta de supervivientes ni de testigos, el suicidio resulta algo que parece difícil de determinar. El INE no investiga mucho ni ofrece causas de muerte contrastadas, no elabora estadísticas sobre el tema. Se han tachado de 'accidentales' circunstancias que a ojos de los forenses resultaron dudosas, como si para que se determinara que ha sido un suicidio tuviera uno que aparecer colgando de una cuerda en el garaje y dejar obligatoriamente notas a sus seres queridos o un post en su muro de Facebook: los expertos indican que solo un 20% de los suicidas redactan el epílogo. Esto también rompe con el mito de que la gente se mata para llamar la atención, aunque es verdad que dejar un bonito cadáver ha sido históricamente una forma macabra de darse autobombo, gracias en parte a esta incesante oleada de malditos que han ejercido una forma de suicidio a veces alargada en el tiempo, entonces muchos realizaron sus mejores obras y todo eso ha espolvoreado un áurea de romanticismo sobre el dolor y la pena, que uno tarda un tiempo en darse cuenta de que es falso y que no suele salir nada bonito de ahí. Siempre se ha dicho que el ejemplo de suicida es Emile Cioran, filósofo de la desesperanza que ejercía culto al suicidio y murió con 84 años, amargado como el primer día.

Los expertos también dicen que el suicidio se puede prevenir y que no basta con poner vallas en los puentes, o buscar a la peña con drones, como en Japón. Algo más puede hacerse. La atención psicológica en España apenas se ha tomado en serio. Para empezar, en la Seguridad Social te dejan grogui a la mínima de cambio. Tome estas pastillas y vuelva a los tres meses. Las buenos terapeutas no suelen ser baratos. Por eso tenemos que hablar de esto. La ley de eutanasia no solo nos va a otorgar el derecho a morir, también va a servir para romper este silencio.