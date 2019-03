Tras las elecciones federales de México, Andrés Manuel López Obrador resultó elegido presidente al frente de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social y ostenta el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde el 1 de diciembre del 2018. López Obrador es un escritor y político con una amplia biografía de cargos y responsabilidades que ha peleado cada elección envolviendo en polémicas sus derrotas con todo tipo de movilizaciones y éxitos fulgurantes sus victorias. Más allá de los detalles de cada una de sus luchas por la victoria, en las elecciones federales obtuvo un éxito sin precedentes e inapelable. Al frente de la coalición 'Juntos haremos historia' el dirigente de Morena obtuvo el 53% de los votos frente al 22, el 16 y el 5 de sus contendientes.

De raíces españolas, concretamente Cantabria, AMLO es un político singular cuyos adversarios lo califican de populista. La carta enviada a los Reyes de España según su propio anuncio público ha revuelto en cierto modo las habituales muy buenas relaciones entre España y México. En lo por el presidente mexicano descrito se solicita que, tanto el Rey de España como el Papa, pidan perdón y que España «admita sus responsabilidad histórica por sus ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan». Se añade que las actuales autoridades mexicanas están elaborando un «pliego de delitos» que exhibirán ante España antes de finalizar el año. Según lo expuesto también se hace referencia a Hernán Cortés y a la caída de la ciudad de Tenochtitlán, calificando la incursión encabezada por Cortés como «un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana, pero tremendamente violento y doloroso».

Los historiadores hablan de entre 300 y algo menos de 500 los españoles comandados por Hernán Cortés y, eso sí, miles de indios tlaxcaltecas, totocacas, texcocanos y huejotzingas y otras etnias tributarias de los mexicas (unos 50.000) y otros hasta ese momento sometidos por sus enemigos (unos 200.000 combatientes) el 13 de agosto de 1521. Pero quizá no es el tiempo de discutir esos detalles de hace 500 años ni de quién sería la responsabilidad, caso de que hubiera que esclarecerla. La historia no puede ser sometida a juicio con los cánones de hoy ni con subjetividades políticas o populistas que puedan convenir a un concreto momento presente. Tampoco parece tener sentido que un descendiente de los conquistadores, en todo caso, pueda exigir responsabilidades a la España de hoy, medio milenio después de una conquista en la que los contendientes fueron masivamente nativos de aquellas tierras y en circunstancias o sucedidos valorables. Hacer de la lectura victimaria categoría y convertir el pasado en alegatos políticos no tiene nombre ni calificación.

México es un país apasionante, lleno de riqueza cultural y humana, con un crecimiento exponencial en un importante tramo de su desarrollo. Su intercambio comercial y económico con USA es cuantitativamente espectacular y creciente, un cliente imprescindible para su vecino del norte. La crisis del famoso muro de Trump no es sino el prolegómeno paradójico de una cada vez más comprometida e íntima alianza comercial y social entre ambos estados norteamericanos. También México tiene una amplísima tarea por delante para vencer los brotes de pobreza o la violencia e inseguridad que todavía hoy son causa del desvelo de sus dirigentes. No se sabe qué puede haber salido mal a MORENA o a su máximo representante, el flamante presidente de este gran país, López Obrador, para recurrir tan pronto a este gran subterfugio extemporáneo e injusto. Lo cierto es que ni siquiera los principales diarios ni el resto de medios de comunicación, historiadores o demás personajes influyentes, hayan seguido a AMLO en esta salida de tono. En España se adora a México y a los mexicanos y allí se quiere a España y a los españoles. El pasado tiene siempre luces y sombras y de él hay que aprender. El descubrimiento de América es la mayor gesta de la humanidad sin parangón por ahora con ninguna otra empresa, ni siquiera la llegada del hombre a la Luna. Seguramente el presidente López Obrador tiene mucho de qué ocuparse y este incidente no es su iniciativa más feliz. Como cantó Luis Mariano: «En esta tierra mexicana donde jamás se pone el sol. Brilla en la noche americana la Luna lejana del cielo español. Y vive Dios, que Como México no hay dos...».