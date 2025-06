La montaña de la deuda pública

«Hay una cosa esencial que hacer, y esa es que el déficit desaparezca: fuera de esa cosa esencial todo lo demás es transitorio, y ... todo lo demás hay que sacrificarlo en la medida indispensable a este principio verdaderamente fundamental de todo sistema eficaz de Hacienda... Es preciso que digáis, en fin, si es que os contentaréis con pagar los intereses de esa Deuda con capital de otra Deuda. Que cuando se llega a pagar los intereses de la Deuda con emisiones de capital... puede asegurarse que no hay ya salud para el Estado».

A veces, al pasar cerca de su efigie, apostada en la avenida que lleva su nombre, me pregunto que cuál sería la opinión de tan ilustre personaje acerca de los indicadores básicos de las finanzas públicas actuales de los países de la Unión Europea, que, al menos declarativamente, ha hecho bandera del principio de la estabilidad presupuestaria. Un principio que, hace más de siglo y medio, defendía con tanto ahínco don Antonio Cánovas del Castillo. Seguramente, sin necesidad de exigencia bruselense, habría respaldado la reforma de la Constitución española del año 2011 para consagrar, en su artículo 135, el mencionado principio y establecer que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta.

Ese artículo recogió la encomienda de una ley de hierro de naturaleza germana, pero, si recordamos lo que dictaba la Constitución española de 1812, nos veremos obligados a matizar nuestro posicionamiento: «La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y estas pondrán el cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue...».

El mundo parece haber redescubierto la deuda pública. En la presentación de un reciente encuentro organizado por el diario Financial Times se afirmaba que «los gobiernos de todo el mundo son adictos a la deuda. Los niveles de deuda soberana globalmente han aumentado exponencialmente... La explosión de la deuda es una preocupación real».

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), los riesgos para las perspectivas fiscales se han intensificado en los últimos meses: «en un escenario adverso grave, la deuda pública mundial podría dispararse hasta cerca del 117% del PIB en 2027, marcando niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y unos 20 puntos porcentuales por encima de las previsiones para ese año».

El indicador más extendido de la deuda pública relaciona el saldo de esta, a una fecha dada, con la magnitud global del PIB (referido a un año completo). La evolución de dicha ratio de un año a otro depende esencialmente de los siguientes factores: a) importe absoluto de la deuda de partida; b) saldo presupuestario primario, es decir, la diferencia entre el total de ingresos (no financieros) y el de gastos (no financieros), sin los intereses de la deuda; c) tipo de interés, y d) tasa de crecimiento del PIB nominal.

No obstante, para disponer de una visión completa, hay que prever la posibilidad de que el Estado aumente o disminuya sus activos financieros (inversiones y participaciones en empresas), y tener en cuenta el ritmo de amortización de la deuda existente.

Pese a las afirmaciones genéricas, las situaciones difieren según los países. Así, entre los integrantes de la Unión Europea, a diciembre de 2024, la ratio de la deuda pública respecto al PIB oscilaba entre el 23% de Estonia y el 154% de Grecia. Junto a Italia (135%), Francia (113%) y Bélgica (105%), España se encontraba entre los países que superaban el 100% (102%). Por su parte, Alemania se situaba algo por encima (63%) del nivel de referencia previsto para los integrantes de la Unión Económica y Monetaria (60%). El máximo para España se alcanzó en marzo del año 2021, con algo más del 124%, mientras que en diciembre de 2007 no se llegaba al 36%.

Esa disminución de la ratio de España desde 2021 no ha impedido que el montante de la deuda pública haya seguido aumentando en términos absolutos, llegando, en marzo de 2025, a la cifra de 1,67 billones de euros. El incremento de la deuda entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024 ha sido de unos 191.000 millones de euros. A título ilustrativo, para haber evitado ese aumento de la deuda, manteniendo el mismo nivel de gasto, habría hecho falta un aumento medio de la presión fiscal de 4,3 puntos porcentuales, a fin de obtener, por la vía impositiva, 64.000 millones de euros más cada año, una cifra equivalente prácticamente a la mitad de la recaudación del IRPF.

Recurrir a la deuda no es más que trasladar impuestos al futuro, eso sí, con una carga de intereses. Para 2025, se estima que, en España, los intereses de la deuda pública representarán un 2,5% del PIB, esto es, unos 37.000 millones de euros, bastante por encima del objetivo de gasto que, inicialmente, se barajaba para la defensa nacional. Eso sí, sin que haya que olvidar que la inflación es un eficaz aliado de los deudores, ya sean instituciones públicas o agentes privados.