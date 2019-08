Pocas cosas me hacen tanta gracia como la cuenta de Twitter de Hugo Izarra. Sobre todo, sus fotos de Hitler y compañía con frases absurdas. Con niños, con perros, con Göring. Por ejemplo, una de Mussolini y Hitler, con este diciéndole: «Tú te has hecho algo en el pelo, maricón». Y otra de Hitler y más gente mirando mapas en una mesa: «A lo mejor me estáis hinchando un poco los huevitos con 'La casa de papel'». Izarra no se ríe de la 'shoah'. Ni yo riéndome con él. Faltaría más. La monja Lucía Caram escribe en Twitter, sección vertedero: «¿Qué diferencia hay entre los campos de exterminio y la imposibilidad de desembarcar a los refugiados del Open Arms? ¿Qué diferencia hay entre Hitler, Salvini y los Gobiernos europeos?». Tanta como la que hay entre Caram y Teresa de Jesús o Hildegarda de Bingen. Si por lo menos hubiera nombrado un barco, no sé, el St. Louis o el Struma, ¿pero campos de exterminio? Yo creo que se ha hecho algo en el pelo.