MIXTURA DE GÉNEROS

El segundo espectáculo de danza urbana presentado en el Teatro Echegaray, dentro del Ciclo de Danza 2.018, lleva por título 'No sin mis huesos' y, en verdad, no se adivina el porqué del título, ya que se trata de una exhibición de estilos de danzas urbanas (Hip-hop, acrobacia, break dance, sufi y contemporánea), que se fusionan, en atractivas coreografías ideadas por Iron Skulls e interpretadas con gran destreza por siete danzantes con excelente preparación física, que evolucionan formando sugestivas composiciones, no muy bien iluminadas, en las que se vislumbran el militarismo y la violencia civil que, desafortunadamente, perviven en la sociedad actual. Aunque en el programa figura como homenaje a Miguel de Cervantes por el 400 aniversario de su fallecimiento en 1.616, es difícil encontrar, en el espectáculo, conexiones con el insigne autor, a no ser por sus andanzas bélicas en Lepanto.