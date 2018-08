Cierra el Onda Pasadena, la mejor opción para ir a morir cuando la noche acababa sin nada mejor que llevarse a la boca que un botellín de cerveza o un vaso de tubo de contenido sospechoso. Aquello nunca fue ginebra, pero qué importaba. El Onda, espejo de nuestra propia decadencia noctámbula, era como una de esas amistades descompensadas: siempre estaba allí cuando hacía falta aunque el resto del tiempo nunca repararas en su existencia. Su hueco, resultado de una subida inasumible de la cuota de alquiler, será ocupado probablemente por alguna franquicia despersonalizada pero reconocible para nuestros visitantes. Málaga comienza a parecer un parque temático a costa de arrasar cualquier seña de identidad. A unos metros del Onda encontramos el Starbucks que abrió tras el cierre de la librería Rayuela, y no mucho más lejos, en calle Alcazabilla, triunfa un Burger King que impregna el Teatro Romano de un artificial aunque ligero aroma a ketchup. Nos está quedando un Centro de postal turística, al modo de esos salones repletos de falsas figuritas de porcelana: bonitos pero desalmados. Tal vez queramos una ciudad así, cosida a botox, sin atisbos de nada que no sea novísimo y universal, aunque deberíamos ir avisando de que aquí se mira pero no se vive.

Tampoco parece que los grandes proyectos por venir, como los hoteles del Puerto y La Mundial, vayan a revertir la situación, más bien al contrario; sintonizan con ese desequilibrado modelo de ciudad basado en precios prohibitivos y empleos precarios por el que hay quienes creen que, además, debemos dar las gracias. El desarrollo era esto. Con independencia de la opinión que nos generen estos nuevos edificios, sigue sorprendiendo la maraña administrativa que, prolongada durante años, acaba enterrando bajo una nube de polvo ciertos expedientes urbanísticos hasta agotar la paciencia de promotores y vecinos. Ahí está el Astoria, donde, como cantaría Sabina robándole el verso a Cernuda, que a su vez lo tomó prestado de Bécquer, ha habitado el olvido más que la gestión eficiente, aunque el futuro del mítico cine de la plaza de la Merced podría despejarse en los próximos meses reconvertido en zoco cultural, no sabemos si ofreciendo McMenús.

El calendario avanza hacia las elecciones autonómicas y municipales, citas que suelen activar, aunque sea sobre el papel, aquellos asuntos paralizados durante el resto de la legislatura. Ya ha ocurrido en Torremolinos, donde por arte de magia, semanas después de la moción de censura, Fomento ha dado luz verde al informe necesario para aprobar el PGOU tras más de una década. Da la casualidad de que el desbloqueo se produce justo cuando el PSOE ha accedido al Gobierno. Le viene de perlas al alcalde, José Ortiz, también socialista. Veremos muchas de estas casualidades hasta mayo. Allí, en Torremolinos, van a construir un gran parque comercial y de ocio. Con su Starbucks, claro.