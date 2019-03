Miquel McNamara Iceta

Iceta es el McNamara de la movida socialista. Un dolor sin gloria que aspira a convertirse en un personaje del largometraje de su compañero famoso. Desertor de la Química, encontró refugio en la intriga eterna de la política catalana, representando el papel de su vida. Se atreve en el escenario con su particular Pedro, e interpreta su política punk-glam con su especial 'Gran ganga secesionista': ¿quién soy yo y a dónde voy?, ¿quién es él, y a dónde va?, ¿de dónde vengo y qué planes tengo?, ¿de dónde viene y qué planes tiene?, gran ganga, gran ganga.

Esta semana se atrevió a lanzar una nueva vía de escape al secesionismo liberticida catalán: «Si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla». La 'via Iceta' es la ficción que necesitaban los independentistas catalanes estos días para poder soportar el peso de la realidad que describían los servidores públicos que declaraban en el Tribunal Supremo. El secesionismo no de forma pacífica, sino todo lo contrario, puso a prueba nuestro Estado de derecho, como pudimos ver todos los españoles no cegados por el independentismo.

Recordemos que fue Iceta el primer varón socialista que mostró su apoyo sin fisuras a un Pedro Sánchez que regresó de su travesía del desierto dispuesto a todo. Se reparten los papeles de una forma complementaria, para dar apariencia a Sánchez de hombre de Estado y él de explorador de nuevas vías. Juega a ser el verso suelto de un socialismo catalán demasiado reconocible en sus servicios al independentismo. No nos confundamos con Sánchez e Iceta, que tanto monta, monta tanto, Pedro como Miquel con su política de tragacanto. En las últimas elecciones catalanas jugó a candidato Borgen apoyado por la inefable Soraya Sáenz de Santamaría que despreció a su propio candidato popular, pero las urnas le volvieron a dar la espalda.

Es verdad que también fue el primero que habló de la posibilidad de un indulto si los políticos secesionistas catalanes juzgados en el Tribunal Supremo eran finalmente condenados por rebelión. Con su política de suma y sigue, que es la del PSOE de Sánchez, Torra ha aprovechado rápidamente el guante lanzado por Iceta, prometiendo apoyar una posible investidura de su jefe si se mantiene la figura del 'relator', que el Gobierno llegó a defender ya en la pasada legislatura.

La 'vía Iceta' es la política de la 'izquierdita cobarde' con la que no se atreve un centro-derecha más preocupado de su ombligo que de plantar cara a tamaño despropósito.