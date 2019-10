EL MINISTRO MARLASKA SE EQUIVOCA Horizontes cercanos El relevo del malagueño nacido en Martos Manuel Contreras al frente de la Guardia Civil en Andalucía provoca un profundo malestar / Al no ascender a general de división por decisión de Interior, ha pasado a la reserva / El simbolismo de la distinción de la Universidad de Granada a la de Málaga con su medalla de oro / Paco Jurado expone con sus nietas PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 6 octubre 2019, 10:30

Imagínese, querido lector (frase en homenaje a mi inolvidable compañero Julián Sesmero), que un jefe, cualquiera, realiza bien su trabajo. Bueno, no bien, sino extraordinariamente bien. Imagine que además ha puesto orden y concierto en lo que hace y en su empresa, ha elevado la moral de sus trabajadores y cara a la calle ha conseguido una visión y una imagen óptimas de la firma que representa y en la que trabaja... ¿Qué harían ustedes con un alto directivo así si fuesen el propietario de la empresa en cuestión? De entrada se barruntan al menos tres posibilidades:

-Subirle el suelo.

-Felicitarlo públicamente e incentivarlo.

-Renovarle su contrato de por vida. Mimarlo. Cuidarlo como oro en paño que se dice.

Pues bien, a la persona en cuestión, ejemplo que me ha servido para este símil, no le han aplicado ninguno de los tres supuestos referidos, sino todo lo contrario: lo han relevado de su puesto.

Eso es lo que ha hecho el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, con el general Manuel Contreras, quien desde el pasado martes, día 2, ha dejado de estar al frente de la IV Zona de Andalucía de la Guardia Civil, cargo que ha ocupado con singular entrega y éxito durante dos años y medio. Y es que el titular del Ministerio del Interior ha decidido no ascenderlo a general de división, por lo que al cumplir los cuatro años como general de brigada pasa directamente, como se sabe, a la reserva. Al frente de la Guardia Civil andaluza, el malagueño de adopción Manuel Contreras (estudió en el Colegio de El Palo, donde se distinguió por ser un alumnos aplicado y un gran jugador de voleibol, y en Málaga ha vivido prácticamente toda su vida pese a nacer en Martos, provincia de Jaén) ha realizado una labor elogiada por todos, y además con un óptimo resultado. Aparte de que ha sido una pesadilla para lo narcos, especialmente del Campo de Gibraltar, a los que ha traído en jaque en su mandato, coordinó con gran éxito las actuaciones contra la inmigración irregular en el Estrecho, amén del gran respeto y admiración que se le profesa en el Cuerpo, donde consideran que su marcha es inexplicable y sectaria. «Es un hombre íntegro, gran patriota, defensor de la ley, profesional cien por cien al que le gusta formar y trabajar en equipo; podrán venir mejores, no lo discuto, pero desde luego más completo que el general Contreras, nadie», señala un cargo intermedio de la Guardia Civil quien, obviamente, pide quedar en el anonimato: «Está la cosa para dar nombres...». Una pena, ¿no creen? En fin, cómo será el asunto que incluso se ha creado un grupo de Facebook protestando por su relevo. Y es que Contreras ha liderado la 'caza del narco' en el Estrecho, donde han sido desarticuladas en estos dos años y medio poderosos clanes y organizaciones internacionales, con dispositivos sin precedentes en la historia de la Guardia Civil de Andalucía con un resultado espectacular : casi 4.900 narcos detenidos y 150 toneladas de droga incautadas.

Pues bien, a este general de la Guardia Civil lo han relevado de su cargo. El ministro del Interior en funciones lo ha decidido así. «Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras», decía la falsa frase que nunca escribiera Cervantes.

Ya que hablamos de relevos, otro gran servidor de la causa, el coronel jefe de la Comandancia de Málaga, Jesús Esteban, pasará a la reserva en breve, concretamente el próximo 4 de diciembre. En fin, que nadie discute nada, será cuestión de edades y de periodos de tiempo y de ciclos de la vida, pero no hay nada como hacer las cosas muy bien para que no te las agradezcan. La vida. Sobre todo cuando hay miopía en las alturas... Es Grande Marlaska, pero al parecer sólo por sus apellidos... ¡Ah!, se me olvidaba, es que al general Contreras lo nombró Juan Ignacio Zoido. ¡País!

Este jueves se producirá un hecho cargado de simbolismo: la entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Granada a la Universidad de Málaga, distinción otorgada por la institución universitaria granadina el 26 de septiembre a propuesta de su rectora, Pilar Aranda.

Según ha explicado públicamente, «la Universidad de Granada con esta alta distinción quiere reconocer la especial vinculación que le une la UMA y a las personas que impulsaron con ilusión la creación de la Universidad de Málaga». ¿Por qué decimos lo de una distinción cargada de simbolismo?: no hay que olvidar que la Universidad de Granada fue decisiva en la contribución a la implantación y desarrollo de los estudios universitarios en Málaga, ya que fue la principal proveedora de medios y de profesorado universitario a la institución universitaria malagueña, así como la encargada de garantizar el proceso de creación y puesta en marcha de la Universidad malacitana, pero también desde dentro hubo no poca oposición a su nacimiento desde tierras vecinas, aunque de eso hace ya medio siglo y el tiempo lo cura todo. La creación de la UMA fue un proceso complejo en el que incidieron una serie de circunstancias culturales, políticas y sociales, que culminaron con un sueño histórico que se remontaba al siglo XVI y que no llegó a materializarse hasta comienzos de los años setenta del siglo pasado (concretamente 1972), al que también contribuyeron de forma decisiva la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga en 1968. A partir de ahí, comenzó un largo proceso de avance en el que destacaron la creación del Colegio Universitario de Málaga en 1971, y la agrupación de las ya existentes Escuela de Ingenieros Técnicos, Escuela Normal, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (dependiente en aquel entonces de la Universidad de Granada) y Seminario, para finalmente, el 18 de agosto de 1972, aprobarse mediante decreto la fundación de la Universidad de Málaga, donde las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Medicina fueron las primeras. «Somos dos universidades amigas», dice la de Granada, al tiempo que reconoce «el potencial docente y material», de la UMA, de la que afirma que «se ha fortalecido desde la perspectiva institucional y jurídica, desde su primer rector, Antonio Gallego Morell, hasta el presente, José Ángel Narváez Bueno.

Lo dicho: mucho simbolismo tiene, tanto el comunicado de la UGR como el hecho en sí. No es de extrañar la satisfacción del rector.

Ni tampoco hay que explicar lo orgulloso que está Paco Jurado con su ultima exposición. Bajo el título de 'Desde la base', presenta en la sala Manuel Barbadillo (que el día de la inauguración registró un 'lleno hasta la bandera') una muestra de su ultimas actividad artística en la que han colaborado con él sus nietas Indira Rosillo y Ehla Jurado. «No sé si seguirán los pasos de su abuelo, ellas serán lo que quieran ser; lo que he querido es reivindicar el arte desde la base como bien indica el título de la muestra», dice el veterano artista malagueño, que con esta exposición ha querido vivir «una experiencia más a mis 74 años». 110 obras entre dibujos, pasteles y pequeñas esculturas, estarán expuestas al público hasta el 14 de octubre. Paco, grande.

Y la semana termina con una pésima noticia: el fallecimiento del histórico político socialista malagueño Paco Oliva, un gran abogado y una gran persona, que nos deja un gran legado, y que fuera el creador de La Cónsula y La Fonda. Ya descansa en paz en los Horizontes Infinitos...