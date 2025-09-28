Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Editorial

Ministra a prueba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno, con el presidente Sánchez a la cabeza, ha respaldado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras su contestada gestión de la crisis ... de las pulseras antimaltrato, que le ha reportado ya la reprobación del Congreso impulsada por el PP y con la anuencia de socios del Ejecutivo como Junts y ERC. La denuncia de los ataques, en ocasiones injustificados y desmedidos, que viene sufriendo el ministerio desde que lo creara José Luis Rodríguez Zapatero y la crítica a la regresión en los derechos de las mujeres a la que conducirían los pactos PP-Vox no pueden actuar como parapeto recurrente para eludir responsabilidades propias. En este caso, la de devolver a las amenazadas y a la ciudadanía que se solidariza con ellas una tranquilidad tasada y verificable sobre que el sistema de protección contra la violencia machista funciona con toda la eficacia posible; la eficacia que se ha resentido ante la constatación de las carencias y fallas en las pulseras, aunque ninguna mujer con ese dispositivo desde 2009 haya sido asesinada. Una sociedad igualitaria no puede conformarse con que no maten a sus conciudadanas. Redondo es hoy una ministra sometida a prueba, obligada a pasar examen de competencia y con el test pendiente de las leyes para abolir la prostitución, contra la trata y contra la violencia vicaria.

