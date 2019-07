El milagro de Pacífico

Cuentan las encuestas del CIS (un barómetro a tener en cuenta por muy desprestigiado que esté, que lo está) que los españoles consideran a la clase política y su forma de actuar el segundo problema de este país después del paro. Que el problema del 32,1 por ciento de los ciudadanos de este país sea la política, los partidos y los políticos es un toque de atención que sin embargo parece no haber llegado a sus protagonistas, porque a tenor de lo que estamos viendo no se dan por aludidos: que España lleve desde abril con un Gobierno en funciones y que tras las elecciones del 28-A aún no se haya realizado ni siquiera el debate de investidura dice muy poco de esa clase política a la que un tercio de los españoles casi detesta; sin embargo nadie hace nada ni se rasga las vestiduras, y así vemos día tras día los esperpentos de las reuniones de unos y otros, los que buscan los votos para la investidura y los que los tienen que dar, en una especie de sainete digno de cualquier escenario de teatrillo de feria sino fuera por lo importante que es el tema. Europa, mientras, nos mira asombrada, aunque no es menos cierto que hay países de nuestro entorno que harían bien en mirarse su ombligo y dejar el de los demás.

Quizás por todo lo dicho, asistir a un pleno como el que celebró la Diputación provincial de Málaga para su constitución el pasado miércoles fue como un bálsamo que sorprendió a toda la audiencia que en directo o a través de televisión y redes sociales lo siguió en directo.

El acto institucional en el que Francisco Salado fue elegido presidente se convirtió en un ejemplo de lo que debe ser la actuación política. Respondiendo a los designios de las urnas, el grupo mayoritario, el PP, logró la Presidencia con el apoyo de uno de los dos grupos minoritarios (CS), mientras que el PSOE, el único grupo que presentó candidato alternativo, cosechó sólo sus propios votos, y Adelante Málaga dio sus dos votos a su candidata. Todo perfecto, pero además lo que más llamó la atención y gustó fueron los contenidos de los discursos, la llamada de todos a la colaboración en pro de lo mejor para la provincia, la suma de voluntades en conseguir metas en positivo para Málaga, la oferta de aaportar y no restar, por parte de todos. Pero además de lo que dijeron los portavoces de PP, PSOE, AM y CS, hay que resaltar los gestos. Gestos como el del candidato socialista derrotado, que salió expresamente de su escaño para felicitar públicamente a Salado tras recibir éste la vara de mando, o el discurso del nuevo presidente en el que no sólo agradecía los gestos de sus oponentes, sino que se ofrecía a aceptar su colaboración. Desgraciadamente no estamos acostumbrados a estas cosas, por eso hay que resaltarlas y felicitar a los 31 diputados, que dieron un ejemplo para muchos, que ojalá mantengan los cuatro años de su mandato. Ese acto fue un soplo de aire fresco. Con actitudes políticas así, la clase política, la Política con mayúsculas, nunca podría ser un problema. Fue como alguien dijo, 'el milagro de Pacífico'.