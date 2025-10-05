Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Tribuna

Migrantes, ¿miedo o esperanza?

José Antonio Satué

Obispo de Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hablar de migraciones no es tarea sencilla, pues se trata de una realidad compleja, con múltiples aristas: humanitaria, social, laboral, cultural, religiosa, educativa, legal, policial, ... etc. Además, el crecimiento de la población migrante genera inquietud en algunos sectores. En julio, la provincia de Málaga registraba 320.766 personas extranjeras censadas, lo que representa aproximadamente el 18% de su población, según datos del INE. En Melilla, la presencia migrante también es muy significativa.

