Messi no es guapo

Albert Rivera dijo donde Alsina que no puede ser que en el siglo XXI haya que ir al extranjero para tener hijos por maternidad subrogada. Lo de comprar niños es algo que Rivera tiene muy claro. Se preguntaba Don Draper por qué había que tener opinión sobre todo. Es lógico que los políticos la tengan sobre este asunto. Pero es difícil tenerla sobre la maternidad subrogada. Leo que Messi se cuela entre las cien caras más atractivas y me quedo estupefacta. Pero, espera, que Cristiano está en medio de la tabla y no es noticia. Dos feúchos considerados guapos. Eso lo tengo claro. Lo de la maternidad subrogada, no. Tener hijos no es un derecho. Y el alquiler de vientre no es más que una compra-venta. Sin olvidar el riesgo de explotación, me encanta la idea de negocio para las mujeres aprovechando esas debilidades. Como ser puta. Pero tiene razón Rivera con lo del extranjero. Debe haber convenios internacionales que unifiquen las leyes.