Merendarse el Nobel Voltaje Cuando ganas un Nobel todas las comidas del día se convierten en un bufé libre TXEMA MARTÍN Viernes, 11 octubre 2019, 08:20

«La poesía no da para comer, pero sí para merendar». Dicen que esta frase la pronunció Vicente Aleixandre cuando alguien le preguntó si se podía vivir de la literatura. Probablemente la dijo antes de recibir el premio Nobel, un galardón que le otorga al que lo gana la posibilidad no ya de merendar bien durante todo un año, sino de comer lo que se quiera durante la probable longitud de una vida entera.

En realidad, ganar un Nobel te da un apellido nuevo que no te abandonará jamás y transforma tu existencia y la forma de alimentarte de tal manera que es como si todas las comidas del día se convirtieran en un bufé libre. De eso los españoles sabemos mucho, porque es muy típico en nuestra cultura que en los desayunos de los hoteles perdamos toda vergüenza, si es que alguna vez la tuvimos, y recabemos toda la comida que nos alcance en los tres o cuatro platos que caben en la mesa por cada comensal. No he visto jamás a un paisano desayunar en un hotel lo mismo que en su casa, aunque es posible que esto sea una de esas cosas que consideramos característica de nuestra gente cuando, en realidad, cualquier sociedad que haya pasado alguna penuria piensa que desechar la comida es un verdadero atrevimiento.

Ayer le tocó a Olga Tokarczuk y a Peter Handke, receptores de tan señero galardón en el histórico anuncio doble de ayer después de un descrédito que se hace cada vez más grande, y que hace que nos preguntemos si de verdad tenemos que considerar este premio algo tan crucial o si no resulta mucho mejor para cualquier autor ser leído y considerado. Lo que está claro es que, ahora, ambos autores tendrán que acudir a Suecia a recibirlo en persona, requisito indispensable para obtener los 800.000 euros que incluye semejante honor, del mismo modo que para que te den el Princesa de Asturias hay que pasearse unos días por Oviedo para hacerse fotos con la monarquía y ponerse tibio de fabada.

Aunque pueda parecer lo contrario, el oscurantismo que rodea cada año a la elección de los ganadores de los premios más prestigiosos del mundo hace que el Nobel nunca se pueda perder; ni siquiera suele saberse la lista oficial de candidatos aunque todos los años aparecen muchas quinielas con gente con posibilidades; entre estas personas que se ponen muy nerviosas a estas alturas de octubre está el japonés Haruki Murakami, cuya candidatura anual es tan típica que el hombre debe de pasar días como el de ayer solo y desquiciado, mirando el móvil como víctima de una posesión y sufriendo micro infartos por cada una de las llamadas recibidas en su teléfono. Sus opciones parecen tan grandes que ayer su nombre fue la máxima tendencia en Twitter, y también en nuestros pensamientos. Es lo típico que queremos que pase no ya porque pensemos que se lo merece más o menos que otro, sino para que dejemos de una vez por todas de pensar en que podría ganarlo. Será un alivio.