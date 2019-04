Menú infantil

Han derribado la antigua pensión La Mundial, reducida a escombros desde el último domingo de marzo, también el más lluvioso, para construir un hotel. Es una noticia triste, porque no andamos sobrados de edificios históricos ni de identidad arquitectónica. Al menos, como escribía ayer Txema Martín en estas páginas, queda el consuelo de que lo diseñará Moneo. No hubiera sorprendido, en vista de la deriva de la ciudad, que construyeran un Starbucks. Hace poco entré a uno, en el local que antes ocupaba la librería Rayuela en la plaza de la Merced, y su responsable estaba dando instrucciones que parecían sacadas de un libro de desarrollo personal a una nueva empleada: sonríe, mira siempre a los ojos, pregunta si quieren algo más, muéstrate segura y amable. Los mismos consejos valdrían para ser banquero o rey. Con tanta recomendación robótica, por cuyo cumplimiento deberían pagar aparte, me puse nervioso hasta yo, así que no quiero imaginarme cómo se sintió la chica. Pensé que me despedirían en menos de dos días por tropezar y tirarle el café a alguien, olvidar que a las magdalenas las llaman 'muffins' o afear el gesto ante algún imbécil con quien me costaría mantener ese servilismo de franquicia, por mucho que digan que los clientes siempre llevan razón. La distribución del establecimiento resultaba reveladora: mesas individuales, todas con enchufe propio, concebidas para consumir sin dejar de trabajar, lejos de la costumbre tan mediterránea de compartir café para rajar de los jefes.

Hay algo de desprecio sistemático a lo viejo en la demolición de La Mundial, de aceptación de un modelo de ciudad novísima, idéntica a otras porque responde a las mismas exigencias que impone el mercado: rentabilidad, inmediatez, desmemoria. La indolencia mayoritaria permite que el paisaje vaya desfigurándose hasta adquirir forma de postal hueca, bonita pero impersonal, como si ignorásemos que los lugares también construyen a las personas y no sólo al revés. Pero empresas y administraciones, en una fórmude complicidad público-privada más que de colaboración, siguen perpetrando delitos contra la sensibilidad colectiva, como abrir un Burger King en calle Alcazabilla, frente al Teatro Romano, ideal para ver 'Medea' con olor a 'nuggets', o mantener el Astoria en ruinas, tal vez esperando que algún desprendimiento permita justificar su derribo para construir adivinen qué. Hay mucho que lamentar en la caída de La Mundial, sobre todo porque trasciende lo urbanístico para convertirse en símbolo de una ciudad más artificial, menos peculiar. De menú infantil.