El mendigo generoso

Nadie sabía nada de él. No era muy partidario de hablar de su vida, aunque sin quererlo se convirtió en una persona muy conocida. Seguro que cientos y cientos de personas lo habrán visto en este último año en las puertas de la parroquia de Santo Domingo, en pleno corazón de El Perchel... Bueno, de lo que queda del otrora populoso y singular barrio. Posiblemente el Perchel, hoy, es Santo Domingo y algunas calles aledañas, poco más. Allí, digo, José Luis (sólo José Luis) ejerció la mendicidad durante el período de tiempo referido. Pronto la gente se dio cuenta de que no se trataba de un mendigo más, qué va. Sus ademanes, su educación, su forma de hablar... Sí, lo que ustedes quieran, pero vivía en la calle, y pedía dinero para poder comer. Hace un año, como relataba la historia esa magnífica publicación como es 'Diócesis', José Luis llegó a Santo Domingo y habló con el párroco, Antonio Jesús Carrasco, a quien le pidió permiso para ejercer la mendicidad en las puertas de su templo, a lo que el sacerdote le respondió que no tenía problemas para ello, pero que le gustaría poder ayudarle de alguna forma más concreta. José Luis no pidió nada, pero desde ese momento comenzó una relación personal entre ambos que fue ampliándose a toda la feligresía. Día a día, domingo a domingo, los habituales a los actos religiosos de la iglesia que alberga al Cristo de la Buena Muerte se encontraban con José Luis, que más bien era una especie de ayudante. José Luis quería sentirse útil, y echaba una mano en el mantenimiento de la parroquia y sus alrededores, e incluso contabilizaba la asistencia a misas para que el párroco tuviese idea de los mejores horarios, días preferidos, etcétera. Los vecinos también se encariñaron con aquel mendigo tan peculiar, y entre todos, a través de Cáritas parroquial, consiguieron que pudiera ser atendido en el Comedor de calle Pulidero y disponer de un techo... Este agosto, tanto el párroco como los feligreses echaron de menos a José Luis pidiendo en las puertas del templo. ¿Sería por el calor tan sofocante que hemos pasado en agosto? No. Tras muchas pesquisas, el sacerdote localizó a su amigo (lo era de verdad) en el Hospital San Juan de Dios, donde estaba ingresado. Algún día hablaremos de la excepcional labor que se realiza en aquel centro hospitalario. Allí, la vida de José Luis se fue extinguiendo lentamente, y el día 6 de septiembre, cosas del destino la misma fecha en la que la Virgen de la Esperanza abandonaba el templo perchelero para regresar a su basílica, falleció, precisamente con una estampa de la Reina de Málaga entre sus manos. En su final retornó a Santo Domingo. Allí su cadáver fue velado en el altar central y visitado por decenas y decenas de 'vecinos', que se despidieron del 'mendigo', de José Luis, que ya descansa a los pies del Cristo legionario por la generosidad de la Congregación de Mena, que ha cedido para ello uno de sus columbarios, retornando a los orígenes que dieron origen a las cofradías: «Enterrar a los muertos en la gracia de Dios». José Luis ya no pedirá más en Santo Domingo, pero más que pedir muchos creen que lo que hizo fue dar, porque fue muy generoso. Más que la vida con él.